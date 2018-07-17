Русская православная церковь предложила отменить платные дороги
Русская православная церковь обратилась к властям с предложением отменить плату за проезд по федеральным трассам. В церкви считают, что платные дороги способствуют разделению общества
Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к властям с предложением отменить плату за проезд по федеральным трассам. В церкви считают, что платные дороги способствуют разделению общества.
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире телеканала «Спас» отметил, что в России дорога является «сакральным понятием» и водитель считает пространство вокруг себя - собственным. «И вдруг дорога платная. Ты подъезжаешь, там стоит семафор, там шлагбаум, ты платишь какие-то деньги и это уже не твое. Ты едешь не по своей Родине», - посетовал представитель РПЦ.
Александр Щипков, говоря о платных дорогах, добавил, что «торговать дорогой — значит торговать Родиной».