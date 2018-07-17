Меню
Общество
Кто контролирует в Германии элитную недвижимость на 1 миллиард евро?
Общество
17 июля 13:03

Бывшего начальника московского управления СКР задержали сотрудники ФСБ

Правоохранительные органы задержали бывшего начальника московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова. Ранее СМИ сообщили о его уходе с занимаемой должности

Фото: АГН "Москва"

Правоохранительные органы задержали бывшего начальника московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова. Ранее СМИ сообщили о его уходе с занимаемой должности.

По данным РБК, Дрыманова задержали сотрудники ФСБ. С чем связано задержание бывшего высокопоставленного силовика, пока не сообщается. По предварительным данным, речь может идти об уголовном деле в отношении следователей московского СКР, которые обвиняются в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ранее следователь Денис Никандров сообщил в суде, что передал взятку своему начальнику - Александру Дрыманову.

Напомним, что г-н Дрыманов подал рапорт об отставке 1 июня. Свою отставку он объяснил желанием уйти на пенсию по выслуге лет.

Материалы по теме
Экс-начальнику московского управления СКР предъявили обвинение в получении взятки
Начальник московского управления Следственного комитета ушел в отставку
Гражданская жена полковника-миллиардера из МВД подала в суд на ВТБ
Сейчас на главной
Горячие новости
Торговать дорогой - значит торговать Родиной
​Русская православная церковь обратилась к властям с предложением отменить плату за проезд по федеральным трассам. В церкви считают, что платные дороги способствуют разделению общества
Горячие новости
​Urban Group получила первое дело
Правоохранительные органы возбудили первое уголовное дело по факту прекращения строительства жилого дома компанией Urban Group. Пострадавшими по делу проходят дольщики ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Московской области
Горячие новости
Госдума предложила ввести плату за совершение покупок в иностранных интернет-магазинах
В законопроект «О таможенном регулировании» ко второму чтению внесли поправки, которые разрешат правительству устанавливать для физлиц отдельный платеж при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах
Горячие новости
В поисковой выдаче «Яндекса» оказались паспортные данные россиян и сведения о платежах
В выдаче поисковой системы «Яндекс» оказались личные данные российских граждан. В доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских транзакциях, авиабилеты и билеты на поезда
Горячие новости
ФИФА признала Дениса Черышева одним из открытий Чемпионата мира по футболу
В списке ФИФА оказался полузащитник сборной России Денис Черышев. Футболист стал одним из лучших бомбардиров турнира. В пяти матча Черышев забил четыре гола и уступил только Харри Кейну
Горячие новости
Ты - мне, я - тебе
​Правоохранительные органы арестовали заместителя начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева по обвинению в получении взятки от гендиректора авиакомпании iFly Евгения Филатова
Авторская колонка
Дорога от кладбища
– Сынок, где тут кладбище? ­ – спросила меня какая-то бабка, когда я шел с утра на работу. Конечно, я знал, где кладбище: и сам хоронил там не раз, и прогуливаюсь часто поблизости, поддаваясь на всякие грустные мысли… – А зачем вам кладбище? – задал я ей дурацкий вопрос. – Место себе подыскиваю, – вот и приехала посмотреть, как тут. – Не рановато ли? – спросил я ради приличия
Ларин Александр
Горячие новости
Booking.com присоединился к актироссийским санкциям и перестал работать в Крыму
Популярный во всем мире сервис по бронированию отелей Booking.com прекратил работать в Крыму. Таким образом сервис присоединился к антироссийским санкциям
платные дороги
Дорога к раю вымощена через ад
Трасса М4 соединяет центр и юг страны. Глава «Автодора», компании, которая заведует этими платными дорогами, не устает бахвалиться достижениями своей структуры. Тем не менее, год из года трасса становится настоящим адом для людей, устремляющихся летом к морю.
Горячие новости
Партия сказала надо
Депутатам Госдумы от «Единой России» дали указание единогласно проголосовать за законопроект о повышении пенсионного возраста. Соответствующую рекомендацию партийцам дал президиум «ЕР» по итогам заседания
Горячие новости
Жерар Депардье не заплатил налоги в России
Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье накопил в России долг по уплате налогов. В отношении артиста начато исполнительное производство, однако судебные приставы не смогли взыскать с него задолженность
Горячие новости
Сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу-2018
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу. Французы в финальном матче одержали уверенную победу над хорватами. Матч состоялся на московском стадионе «Лужники» после торжественной церемонии закрытия
Горячие новости
​В пресс-службе РПЦ объяснили необходимость частного самолета для патриарха
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла прокомментировал сообщения в СМИ о частном самолете главы Русской православной церкви
эксперты
«Валютно-паркетный» генерал
Телеканал «Дождь» продолжает активно спекулировать на теме россиян, сражающихся с террористами за рубежом. Вот теперь, проведя глубокое расследование, канал выявил на фронтах жаркой Сирии конкурента ЧВК «Вагнер» под названием «Патриот»
Горячие новости
Жертвы системы
В Свердловской области около 80% выпускников общеобразовательных школ, которые сдавали ЕГЭ по английскому языку, получили 0 баллов за эссе на тему «Ранний выбор карьеры - это залог успеха». Столь низкие оценки школьники получили из-за того, не использовали слово «успех» в каждом абзаце сочинения
Горячие новости
В Москве скончался фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров
В Москве скончался бизнесмен и соратник Алексея Навального Петр Офицеров. Предприниматель проходил по делу о хищениях в «Кировлесе» и был осужден на 4 года условно
Авторская колонка
Ни выборов, ни пенсий
Вот уже месяц в нашей стране проводится спецоперация общегосударственного масштаба. Эта спецоперация облечена в форму законодательной инициативы правительства – проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
Шлосберг Лев
отмывание денег
Русская «прачечная» размером с замок
Когда-то замок Райнхардсбрунн, построенный в середине 19 века, был богат и великолепен. Еще бы – это была летняя резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готской династии. Здесь любили отдыхать британская королева Виктория и ее муж, хозяин родового имения, принц Альберт.