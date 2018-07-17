Бывшего начальника московского управления СКР задержали сотрудники ФСБ
Правоохранительные органы задержали бывшего начальника московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова. Ранее СМИ сообщили о его уходе с занимаемой должности
Фото: АГН "Москва"
Правоохранительные органы задержали бывшего начальника московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова. Ранее СМИ сообщили о его уходе с занимаемой должности.
По данным РБК, Дрыманова задержали сотрудники ФСБ. С чем связано задержание бывшего высокопоставленного силовика, пока не сообщается. По предварительным данным, речь может идти об уголовном деле в отношении следователей московского СКР, которые обвиняются в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).
Ранее следователь Денис Никандров сообщил в суде, что передал взятку своему начальнику - Александру Дрыманову.
Напомним, что г-н Дрыманов подал рапорт об отставке 1 июня. Свою отставку он объяснил желанием уйти на пенсию по выслуге лет.