Госдума предложила ввести плату за совершение покупок в иностранных интернет-магазинах
В законопроект «О таможенном регулировании» ко второму чтению внесли поправки, которые разрешат правительству устанавливать для физлиц отдельный платеж при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах
Российских граждан могут обязать платить государству за возможность приобретать товары в заграничных интернет-магазинах.
В законопроект «О таможенном регулировании» ко второму чтению внесли поправки, которые разрешат правительству устанавливать для физлиц отдельный платеж при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах.
В настоящее время россияне могут получать без уплаты таможенных пошлин товары из иностранных интернет-магазинов стоимостью не более 1000 евро в месяц. При превышении лимита необходимо уплатить пошлину в размере 30% от стоимости товаров.
Правительство планирует снизить беспошлинный порог ввоза товаров сначала до 500, а затем до 200 евро. В Федеральной таможенной службе (ФТС) настаивают на том, что платить пошлину нужно со всех без исключения товаров.