В поисковой выдаче «Яндекса» оказались паспортные данные россиян и сведения о платежах
В выдаче поисковой системы «Яндекс» оказались личные данные российских граждан. В доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских транзакциях, авиабилеты и билеты на поезда
В выдаче поисковой системы «Яндекс» оказались личные данные российских граждан. В доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских транзакциях, авиабилеты и билеты на поезда.
Очередную утечку персональных данных в «Яндексе» заметил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. Он смог получить с помощью «Яндекса» личные данные граждан с сайтов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com, сообщает «КоммерсантЪ».
В «Яндексе» заявили, что в открытом доступе оказались страницы, которые не были запрещены к просмотру посторонними при помощи специального файла. Сделать это должны были владельцы сайтом или вебмастера.
В начале июля в поисковой выдаче «Яндекса» и других поисковых системах оказались документы пользователей сервиса Google Docs с приватной информацией. Интернет-пользователи по разным запросам получили доступ к документам, содержащим персональные данные, в том числе контакты чиновников. В доступе, в частности, оказалась инструкция по приему на работу сотрудников банка Тинькофф. В документе не рекомендовалось нанимать кавказцев и представителей секс-меньшинств. Позднее в банке заявили, что инструкцию написал один из сотрудников по своему усмотрению.
По словам экспертов, в выдаче «Яндекса» появились документы из Google Docs, не защищенные настройками приватности. Авторы этих документов сами разрешили их просмотр.