Высокопоставленного чиновника Росавиации задержали за взятку от главы iFly
Правоохранительные органы арестовали заместителя начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева по обвинению в получении взятки от гендиректора авиакомпании iFly Евгения Филатова
Правоохранительные органы арестовали заместителя начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева по обвинению в получении взятки от гендиректора авиакомпании iFly Евгения Филатова. Руководитель авиакомпании также задержан.
Дело ведет управление особо важных дел московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СКР), сообщает РБК.
Юрию Малышеву предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
В Росавиации заявили, что в курсе возбуждения дела против своего сотрудника. Ведомство сотрудничает со следствием и предоставило необходимые материалы.
По делу также проходит гендиректор чартерной авиакомпании iFly Евгений Филатов. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере.
25% авиакомпании iFly принадлежит коммерческому директору и основателю туроператора Tez Tour Александру Буртину, еще 66% - его сыну Ивану, 9% - принадлежит компании «Шелковый путь», подконтрольный гонконгской Joy Tour Global Ltd.
Напомним, в 2016 году Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта iFly на два месяца, а в этом году сократила чартерную программу перевозчика из-за частых задержек рейсов.