Дорога от кладбища
– Сынок, где тут кладбище? – спросила меня какая-то бабка, когда я шел с утра на работу.
Конечно, я знал, где кладбище: и сам хоронил там не раз, и прогуливаюсь часто поблизости, поддаваясь на всякие грустные мысли…
– А зачем вам кладбище? – задал я ей дурацкий вопрос.
– Место себе подыскиваю, – вот и приехала посмотреть, как тут.
– Не рановато ли? – спросил я ради приличия.
– Пора, – улыбнулась она грустно. – Сын давно помер, невестка спилась, внук в тюрьме, надо самой позаботиться о себе, приглядеть место для могилки.
– Напрасно вы так торопитесь, – сказал я, желая поддержать ее. – Сейчас (вы, наверное, слышали) линия на продление жизни. Пожилым теперь везде у нас дорога. Зачем вам кладбище?! Живите, трудитесь, вы еще вполне бодренькая, может, еще замуж выйдете, родите, – шутканул я.
Она всплеснула от смеха руками, показав щербатый рот.
– Да все может быть, зачем себя раньше времени списывать?! – горячо продолжал я. – Сейчас стариков, знаете как, заботой обложат, такие технологии для них запустят, молодые позавидуют…
Она уже с недоверием смотрела на меня: – Ладно, ты мне зубы давай не заговаривай. Говори, как пройти к кладбищу.
Но я по-прежнему медлил. Ну не мог, не решался я сам посылать её в эту обитель мертвых. И, взяв грех на душу, показал ей совсем в другую сторону. Даже сам не ожидал от себя такой наглости.
Представляю, что она обо мне скажет, – думал я, быстро улепётывая от неё, словно с места преступления. – Некрасиво, конечно, нехорошо – старого человека обманывать, гонять… Но ведь из лучших побуждений… От смерти ведь гоню…
Может, она хоть год, месяц лишний благодаря этому моему вразумлению проживет, – успокаивал я сам себя. – А чего? – вспомнит мои слова ободряющие, плюнет на это ненайденное кладбище – и вернется ни с чем домой, жить дальше…
Да еще спасибо мне скажет, что не туда послал. Сначала обматерит меня, как водится, а потом все же поймет, почувствует: враль-то был прав! Чего раньше времени в землю ложиться?!