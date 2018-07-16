Booking.com присоединился к актироссийским санкциям и перестал работать в Крыму
Популярный во всем мире сервис по бронированию отелей Booking.com прекратил работать в Крыму. Таким образом сервис присоединился к антироссийским санкциям
Популярный во всем мире сервис по бронированию отелей Booking.com прекратил работать в Крыму. Таким образом сервис присоединился к антироссийским санкциям.
«Крыминформ» сообщает, что Booking.com поддержал западные санкции против Крыма и лишил туристов возможности бронировать отели на полуострове. Сайт сервиса сообщает об этом пользователям при попытке забронировать отель или хостел в Крыму.
Крымские отельеры подтвердили, что сервис перестал собирать и публиковать отзывы и оценки туристов. Представитель сервиса сообщил отельерам, что обязан соблюдать экономические санкции ЕС в отношении Крыма.