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16 июля 15:58

Депутатам от «Единой России» рекомендовали единогласно проголосовать за повышение пенсионного возраста

Депутатам Госдумы от «Единой России» дали указание единогласно проголосовать за законопроект о повышении пенсионного возраста. Соответствующую рекомендацию партийцам дал президиум «ЕР» по итогам заседания

Фото: myaltai.com

Депутатам Госдумы от «Единой России» дали указание единогласно проголосовать за законопроект о повышении пенсионного возраста. Соответствующую рекомендацию партийцам дал президиум «ЕР» по итогам заседания.

«Есть решение о консолидированном голосовании фракции за», - заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, слова которого приводит «Интерфакс».

Отметим, что в ходе общения с журналистами единороссы стараются дистанцироваться от непопулярного решения правительства повысить пенсионный возраст, чтобы кандидаты от партии власти смогли избраться в депутаты и губернаторы на выборах 9 сентября. 

Законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин будет рассмотрен на заседании профильного комитета Госдумы по труду и соцполитике 17 июля. На пленарное заседание документ будет вынесен 19 июля.

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