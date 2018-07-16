Депутатам от «Единой России» рекомендовали единогласно проголосовать за повышение пенсионного возраста
Депутатам Госдумы от «Единой России» дали указание единогласно проголосовать за законопроект о повышении пенсионного возраста. Соответствующую рекомендацию партийцам дал президиум «ЕР» по итогам заседания
Депутатам Госдумы от «Единой России» дали указание единогласно проголосовать за законопроект о повышении пенсионного возраста. Соответствующую рекомендацию партийцам дал президиум «ЕР» по итогам заседания.
«Есть решение о консолидированном голосовании фракции за», - заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, слова которого приводит «Интерфакс».
Отметим, что в ходе общения с журналистами единороссы стараются дистанцироваться от непопулярного решения правительства повысить пенсионный возраст, чтобы кандидаты от партии власти смогли избраться в депутаты и губернаторы на выборах 9 сентября.
Законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин будет рассмотрен на заседании профильного комитета Госдумы по труду и соцполитике 17 июля. На пленарное заседание документ будет вынесен 19 июля.