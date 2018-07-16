Жерар Депардье не заплатил налоги в России. Взыскать с него долг приставы не смогли
Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье накопил в России долг по уплате налогов. В отношении артиста начато исполнительное производство, однако судебные приставы не смогли взыскать с него задолженность
Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье накопил в России долг по уплате налогов. В отношении артиста начато исполнительное производство, однако судебные приставы не смогли взыскать с него задолженность. В итоге производство было прекращено, сообщает Znak.com.
Саранские судебные приставы не смогли разыскать имущество Жерара Депардье, чтобы наложить на него арест. Сколько именитый актер задолжал российским налоговикам, не сообщается.
Напомним, российским гражданином Жерар Депардье решил стать после того, как в родной Франции ему были предъявлены претензии по поводу неуплаты налогов. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства актеру.
Власти Саранска предоставили Жерару Депардье жилплощадь, однако тот не стал жить в России и уехал в Бельгию.