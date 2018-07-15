В пресс-службе РПЦ объяснили необходимость частного самолета для патриарха
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла прокомментировал сообщения в СМИ о частном самолете главы Русской православной церкви
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла прокомментировал сообщения в СМИ о частном самолете главы Русской православной церкви. Отец Александр Волков заявил, что бизнес-джет патриарху предоставили некие предприниматели.
Ранее журналисты обратили внимание, что патриарх Кирилл, который известен любовью к роскоши, прилетел в Екатеринбург на частном самолете Embraer Legacy 600. Пресс-секретарь главы РПЦ заверил, что деньги церкви не тратятся на полеты на частном самолете, а бизнес-джет предоставили бизнесмены.
Одновременно с этим Александр Волков добавил, что частный самолет является для патриарха Кирилла необходимостью. Пресс-секретарь пояснил, что глава РПЦ летает сложными маршрутами и регулярные рейсы ему не всегда подходят.
«Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами. Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономклассе — сказали бы, "показуха"», - заявил Волков, слова которого приводит Znak.com.
Пресс-секретарь патриарха также отметил, что РПЦ всегда готова ответить на вопросы по поводу своих расходов и опубликовать данные о закупках, поскольку не хочет провоцировать недовольство граждан из-за попыток скрыть свои материальные блага.