«Валютно-паркетный» генерал
Телеканал «Дождь» выпустил очередное «расследование» на тему российских граждан, воюющих в Сирии, куда пригласил целый спектр так называемых экспертов. В их число затесался и отставной генерал-полковник Леонид Ивашов, что уже автоматически ставит под сомнение все сказанное
О чем речь?
А речь о том, что телеканал «Дождь» продолжает активно спекулировать на теме россиян, сражающихся с террористами за рубежом. Вот теперь, проведя глубокое расследование, канал выявил на фронтах жаркой Сирии конкурента ЧВК «Вагнер» под названием «Патриот». Новая ЧВК, по утверждению «Дождя», воюет в Сирии с весны 2018 года и его бойцы якобы получают от 400 тысяч до миллиона рублей в месяц.
Но при этом, опять же якобы, раненные в боях в Сирии не получают «социальную, реабилитационную и экономическую поддержку» от государства из-за отсутствия правового статуса у сотрудников ЧВК, которую в российских ветеранских организациях связывают ни с кем-нибудь, а с самим Министерством обороны РФ.
Что ж, не будем спорить – тема интересная. Хотя бы тем, что малоизученная и вообще для нас новая. Тем более, в таком сложном вопросе, чтобы раскрыть всю подноготную, никак не обойтись без экспертов. «Дождь» тоже привлек к своему расследование таковых. Но… Или ошибся с выбором «специалистов» или… намеренно выбрал именно таких, которые скажут то, что надо.
Да только даже если «Дождь» на самом деле что-то расследовал и выявил – и даже если какая-то часть там правда, наличие среди экспертов такого «спеца», как генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов хоронит все, возможно, благие начинания журналистов телеканала.
Понятно, что многие простые обыватели даже не слышали ничего про господина Ивашова и для них он действительно эксперт, к мнению которого можно прислушаться. Однако, шлейф, который тянется за отставным генерал-полковником всю его «военную», а потом и послевоенную карьеру, заставляет сомневаться в каждом произнесенном им звуке. Что ж, для тех, кто не знаком с господином Ивашовым, самое время его представить.
Паркетный вояка
Сейчас Леонид Ивашов представляется миру общественным деятелем и, как мы уже сказали, экспертом. А когда-то чуть было президентом не стал – ну, в смысле, пытался баллотироваться, не в силах изменить своей привычке быть в каждой дырке «затычкой».
А еще он немного ведущий, писатель и историк. Правда, его «спичи» в самых разнообразных телепередачах и даже книгах про тайны НКВД, Верховного командования Вермахта и Аненербе, вызывают усмешки даже у не слишком начитанного слушателя.
Кто-то скажет – нет, ну, до генерал-полковника-то дослужился. Небось, как все, начинал с «земли», может, даже с окоп – с лейтенантских погон. Что ж, смотрите, через какие окопы и «амбразуры» шел Ивашов к своим большим звездам на погонах.
Карьера валютно-паркетного генерала, как окрестили Ивашова после его многочисленных заграничных командировок, которые оплачивались в валюте и на которых можно было неплохо «подняться», пошла резко в гору в 1976 году. Помог молодому бойцу стать старшим адъютантом тогдашнего министра обороны СССР Дмитрия Устинова некий высокопоставленный родственник. Удачно втиснувшись в святая святых, Ивашов ее уже не покидал. Менялись министры, эпохи – а Леонид все так же протирал штаны в кабинетах «Арбатского военного округа».
Конечно, официальных подтверждений того, что своему быстрому восхождению по карьерной лестнице Ивашов обязан родственным связям, кумовству и взяткам, нет. Но скорость, с которой тот бежал по «лестнице», каких-то сомнений на этот счет не оставляет.
Все изменилось в 2001 году, когда Ивашов возглавлял Главное управление международного военного сотрудничества МО. Был кем-то вроде МИДа при Министерстве обороны. Эту должность он занимал с 96-го года, и, по слухам, как раз в это время шло активное разбазаривание российского суверенитета.
Именно тогда в ГУ МВС расцвела коррупция – миллионы рублей, которые выделялись на миротворческую деятельность, оседали в чьих-то карманах. И пока российские солдаты противостояли американцам в Косово, штабные «воины» неистово пилили бюджет.
В 2001-м новый министр обороны Сергей Иванов провел массовую кадровую чистку, больше напоминавшую коррупционную зачистку, выявляя одного мздоимца за другим. Однако, Ивашов избежал не то, что тюрьмы – даже штрафа или мало-мальского взыскания. Просто мирно вышел на пенсию – хотя и до истечения срока контракта.
Зато теперь не было нужды скрывать квартиры в Москве, дом, земельные участки в элитном районе Подмосковья, дорогие автомобили и т.д. и т.п.
Эксперт по торговле Родиной
Перестав де-юре быть военным, Ивашов вплотную занялся общественно-политической и экспертной деятельностью – правда, всегда говорил больше, чем знал. Ну, что может знать о войне человек, который во время военной миссии в Афганистане и двух чеченских кампаний мирно перекладывал бумажки у себя в кабинете?
Да и его злопыхания на общественно-политическом поприще заставляют вспомнить слова Владимира Ильича Ленина о своем оппоненте Троцком, которого он когда-то в сердцах назвал «политической проституткой».
В свое время советский офицер Ивашов становится во главе Военно-державного союза России, который сам и собрал, а потом избирается на место председателя монархической организации «Союз русского народа». Совпадение с названием черносотенной организации в дореволюционной России точно не было случайным.
Как писал портал «Совершенно секретно» без ссылки на горе-экспертов, Ивашов пытался устроить «консервативную», державно-националистическую революцию, «объявляя войну» президенту и правительству и призывая к формированию «народного ополчения». По сути, бывший кабинетный генерал постепенно превращался в этакого воинствующего «монархиста» и где-то даже националиста.
Правда, радикально-монархистские позиции не мешали ему писать заметки в газету «Завтра» и сотрудничать с КПРФ в силу своего военного прошлого. За это Ивашов в журналистском обществе вполне справедливо заработал себе прозвище – «генерал-редиска»: «красный снаружи и белый внутри». Более того, Ивашов не скрывает и далеко идущих планов. Чего стоит одна только группа в социальной сети «ВКонтакте», которую создали его сторонники, провозгласившие Леонида Ивашова чуть ли не «народным правителем» России.
Не всяк входящий в студию – эксперт
Особо нигде не пожав «лавров» в «мирной» жизни, Ивашов в последнее время переключился в основном на «экспертизу». И теперь время от времени, например, заглядывает в редакцию «Дождя», делясь своими «знаниями» в военной сфере и поплевывая в спину взрастившей его Родине.
Правда, с такими взглядами и попорченной репутацией отставной генерал-полковник, лишь все портит. Ценности в его экспертизах ноль целых ноль десятых. Он кабинетный вояка – и Советская, а потом Российская армия для него всегда была в первую очередь источником незадекларированных доходов, а никак ни делом всей жизни или чести.
По сути, единственный совет, который он может дать – это как разбогатеть на службе и не сесть за это в тюрьму. А какой из него военный советчик… Вот, что пишет один из пользователей соцсетей:
«Ну, скажем так, глянул в интернете про этого отставного полкана Ивашова, – пишет пользователь KonstantinZolotoyPlekhanov. – Форсят данного товарища везде как военного эксперта, хотя на деле эксперт из него, мягко скажем, не очень». И это, по правде говоря, еще очень мягко сказано.
И хотя мы очень много сказали именно про Ивашова, главная мысль этой статьи обращена все-таки к уважаемому «Дождю» и другим коллегам, которые гонятся за громкой темой, не гнушаясь советами таких вот «советчиков».
Зачем спрашивать экспертное мнение о русских добровольцах в Сирии у человека, на протяжении четверти века протиравшего штаны в высоком кабинете да еще имеющего столь заляпанную репутацию? Ведь привлечение такого «военного гуру» – это, прежде всего, «подстава» самих себя.
Недоверие людей к этому человеку автоматически вызывает недоверие и к тем, кто с ним общается и сотрудничает. Это может привести к тому, что даже кристально правдивый и сложный труд журналистов под комментарием такого вот горе-эксперта может вызвать у читателя негативную реакцию и чувства обмана. И тогда вся журналистская работа насмарку.
Ведь если слегка перефразировать известное наречение: «скажи мне, кто твой эксперт – и я скажу, кто ты», выходит, что если редакция ссылается на мнение человека, которого знают, как взяточника, торговца Родиной и националиста, это же автоматически переходит и на журналистов, и на источник который они представляют.
Возможно, уважаемый «Дождь» хотел как лучше. Только не получилось даже как всегда. Да и «отмываться» от дружбы с таким экспертом придется еще долго…