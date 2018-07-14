На Урале сотни выпускников получили 0 баллов за эссе на ЕГЭ по английскому языку
В Свердловской области около 80% выпускников общеобразовательных школ, которые сдавали ЕГЭ по английскому языку, получили 0 баллов за эссе на тему «Ранний выбор карьеры - это залог успеха». Столь низкие оценки школьники получили из-за того, не использовали слово «успех» в каждом абзаце сочинения
В Свердловской области около 80% выпускников общеобразовательных школ, которые сдавали ЕГЭ по английскому языку, получили 0 баллов за эссе на тему «Ранний выбор карьеры - это залог успеха». Столь низкие оценки школьники получили из-за того, не использовали слово «успех» в каждом абзаце сочинения. Обжаловать результаты ЕГЭ детям не удалось.
Ноль баллов из 14 возможных за эссе получили даже учащиеся профильных классов, дети с сертификатами Кембриджа, и те, кто параллельно учится за границей. Никто из не смог оспорить результаты экзамена в ходе апелляции. В комиссии заявили, что дети в своем эссе не использовали слово «успех» в каждом абзаце, хотя такое требование выдвигалось изначально.
«Дети говорили о выборе профессии и о том, когда ее лучше выбирать - еще в школе или позднее. А оказывается, должны были писать слово «успех» в каждом абзаце. Если они этого не сделали, а, допустим, использовали слово успех лишь 1–2 раза, им поставили. Мы готовили их к экзамену, но, конечно, не нацеливали их, как попугаев, повторять одно и то же слово в каждом абзаце», - рассказала порталу Znak.com учитель английского языка МАОУ «Политехническая гимназия» Нижнего Тагила Светлана Бадьина.
Родители 240 выпускников попытались обжаловать результаты экзамена, но никому этого сделать не удалось. Мама одной девочки рассказала, что члены комиссии разговаривали с ними «по-хамски».
Сейчас родители выпускников готовят жалобу в прокуратуру Свердловской области. Жалобы также поданы в Общественную палату РФ. Родители выпускников просят рассмотреть вопрос о законности экспертной оценки работ.
Примечательно, что среди детей, получивших 0 баллов, оказалась дочь бывшего депутата Законодательного Собрания Свердловской области Евгения Артюха. Его супруга после визита в конфликтную комиссию отметила, что проверяющие знают английский язык хуже детей.
«На апелляции вообще беспредел, творят что хотят и мягко намекают, что все вокруг дебилы! С одной стороны, ожидаемо, с другой — очень грустно и обидно за детей, которым действительно важны баллы для поступления. А таких было минимум 250 человек. И ни одна апелляция не была удовлетворена, типа, указание сверху», - написала Ксения Артюх в Facebook.
Евгений Артюх в свою очередь заявил о намерении обратиться в суд и Министерство просвещения, потому что в речь в данном случае идет о принципе. «Более 200 детей пришли на апелляцию, и наша система показала им, как она работает: что они — никто, и какое прекрасное будущее в плане построения карьеры их ждет в этой стране», - отметил бывший депутат.