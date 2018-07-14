В Москве скончался фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров
В Москве скончался бизнесмен и соратник Алексея Навального Петр Офицеров. Предприниматель проходил по делу о хищениях в «Кировлесе» и был осужден на 4 года условно
Фото: aist.news
В Москве скончался бизнесмен и соратник Алексея Навального Петр Офицеров. Предприниматель проходил по делу о хищениях в «Кировлесе» и был осужден на 4 года условно.
Адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова сообщила, что время и место прощания с предпринимателем пока неизвестно. Журналист Евгения Альбац в беседе с РБК сообщила, что бизнесмен мог скончаться в результате инсульта.
Петр Офицеров вместе с оппозиционером Алексеем Навальным проходил по делу о хищениях в «Кировлесе». По версии следствия, Навальный и Офицеров похитили более 10 тысяч кубометров продукции «Кировлеса» и тем самым нанесли бюджету Кировской области ущерб в размере 16 млн рублей.