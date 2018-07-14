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14 июля 10:12

В Москве скончался фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров

В Москве скончался бизнесмен и соратник Алексея Навального Петр Офицеров. Предприниматель проходил по делу о хищениях в «Кировлесе» и был осужден на 4 года условно

Фото: aist.news

В Москве скончался бизнесмен и соратник Алексея Навального Петр Офицеров. Предприниматель проходил по делу о хищениях в «Кировлесе» и был осужден на 4 года условно.

Адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова сообщила, что время и место прощания с предпринимателем пока неизвестно. Журналист Евгения Альбац в беседе с РБК сообщила, что бизнесмен мог скончаться в  результате инсульта.

Петр Офицеров вместе с оппозиционером Алексеем Навальным проходил по делу о хищениях в «Кировлесе». По версии следствия, Навальный и Офицеров похитили более 10 тысяч кубометров продукции «Кировлеса» и тем самым нанесли бюджету Кировской области ущерб в размере 16 млн рублей.

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