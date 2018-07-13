Эксперты РАНХиГС предсказали значительное сокращение населения России
В первую очередь население страны сократится из-за снижения притока мигрантов из Украины до обычных значений. При этом приток мигрантов из Средней Азии аналитиками оценивается как слабый
В России к концу текущего года может значительно сократиться население. Такой прогноз опубликовали эксперты РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара.
По данным экспертов, в первую очередь население страны сократится из-за снижения притока мигрантов из Украины до обычных значений. При этом приток мигрантов из Средней Азии аналитиками оценивается как слабый.
С начала 2018 года прирост населения за счет международной миграции (57,1 тысячи человек) компенсировал только 47,1% естественной убыли российского населения, которая возобновилась в 2016 году. Так, из Таджикистана в Москву в 2018 году приехали 12,1 тысячи человек, а из Украины – 7,4 тысячи человек.
В докладе экспертов отмечается, что население России убывает в основном из-за миграции. Лидерами по уровню миграции стали Северо-Кавказский, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Например, с Дальнего Востока с начала года уехали 5,1 тысячи человек.