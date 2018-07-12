Facebook записала 65 тысяч российских пользователей в изменники родины
Алгоритмы социальной сети Facebook, которые автоматически анализируют активность пользователей и на основании этих данных составляют их детальные профили, записали 65 тысяч россиян в изменники родины
Алгоритмы социальной сети Facebook, которые автоматически анализируют активность пользователей и на основании этих данных составляют их детальные профили, записали 65 тысяч россиян в изменники родины.
Журналисты датской вещательной корпорации и The Guardian обратили внимание на то, что алгоритмы Facebook определили в качестве интереса 65 тысяч российских пользователей «измену родине». После выхода соответствующей публикации социальная сеть убрала инструмент по составлению профилей пользователей.
«Мы включили „измену родине“ в список интересов, потому что это исторически значимое понятие. С учетом того, что по современному законодательству это преступление, мы удалили его из списка», - говорится в официальном заявлении Facebook, которое приводит «Медуза».
Инструменты анализа интересов пользователей доступны компаниям, которые размещают рекламу. Так, рекламодатель может запустить таргетинг только для российских пользователей с учетом их интереса «измена родине», и получить IP-адреса тех людей, которые кликнули на баннер.
Эксперты по безопасности отмечают, что такой алгоритм могут использовать государственные структуры для проведения политических репрессий.