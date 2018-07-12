В Кургане чиновники предложили жильцам аварийного дома отдать своих детей в приют
В Кургане жильцам аварийного дома предложили сдать своих детей в приют. Родителям предложили переехать в «маневренный фонд», где им предоставят по 6 квадратных метров на человека
В Кургане жильцам аварийного дома предложили сдать своих детей в приют. Родителям предложили переехать в «маневренный фонд», где им предоставят по 6 квадратных метров на человека.
Жительница разрушающегося многоквартирного дома на улице Гагарина Ольга Притчина рассказала, что в письме от вице-губернатора области Александра Карпова содержалось предложение к родителям отдать детей в приют, а им самим переехать в «маневренный фонд».
Жильцы от предложения чиновника отказались и подали на мэрии в суд, сообщает Znak.com.
Деформация и разрушение конструкций многоквартирного дома по улице Гагарина началось в 2016 году. Из-за перекоса оконных проемов стали лопаться стекла. Весной 2017 года экспертная комиссия пришла к выводу, что ремонтировать здание нецелесообразно, но людей необходимо переселить в другое жилье. В мэрии Кургана заявили, что у них нет свободной жилплощади.