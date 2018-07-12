В Госдуме предложили учредить новый праздник - День российского футбола
В России после Чемпионата мира по футболу-2018 может появиться новый праздник - День российского футбола. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Белик
В России после Чемпионата мира по футболу-2018 может появиться новый праздник - День российского футбола. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Белик.
Народный избранник считает, что праздновать День российского футбола можно 22 октября – в день рождения легенды советского футбола, вратаря Льва Яшина, сообщает «Росбалт».
Единоросс отметил, что успехи российской сборной на ЧМ-2018 «вдохновили всех жителей страны и сплотили людей, и это может стать толчком для развития и футбола, и в целом спорта в России».
На домашнем ЧМ-2018 перед российскими футболистами стояла задача выйти из группы, однако сборная ее перевыполнила. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова обыграла Испанию, а в четвертьфинале уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.