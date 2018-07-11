На растерзание толпе нашли еще одну жертву
Следствие по делу о трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово набирает обороты. Жаль, только виноватых ищет в обратном направлении. Арестован еще один простой пожарный – Андрей Бурсин
Разглядели вину
Кемеровские правоохранительные органы задержали сотрудника пожарной службы Андрея Бурсина в рамках расследования уголовного дела о крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Андрей Бурсин служит в подразделении, которое первым прибыло к горящему торговому центру «Зимняя Вишня», где, напомним, погибли 60 человек, включая 37 детей.
На данный момент Следственный комитет уже предъявил ему обвинение в халатности. 10 июля суд арестовал Бурсина на два месяца.
Государственный обвинитель мотивировал желание арестовать Бурсина до 7 сентября тем, что пожарный, по мнению следствия, может скрыться от правосудия. Он якобы уже игнорировал вызовы на допросы и, его даже пришлось принудительно доставлять из Анапы в Кемерово.
Что предъявляют следователю Бурсину? Ну, например, то, что прибыв на пожар, он неправильно определил ранг пожара – и в силу недооценки не привлек необходимое количество сил и средств. Бурсин вызвал на место ЧП семь дополнительных расчетов – а должен был вызвать 11.
Помимо этого пожарному вменяют то, что он в нужный момент не отдал распоряжение по использованию специального оборудования, необходимого для уменьшения задымления в горящих помещениях торгового центра. По этой причине якобы не удалось вывести из эпицентра пожара зрителей кинотеатра.
Также следователи считают, что Бурсин слишком медленно шел(!) от пожарной машины до места пожара – зарегистрированное время прохода 6 минут.
Версия Бурсина
А вот что говорит сам пожарный, прибывший в «Зимнюю вишню» первым: «Ни администрации, ни охраны не было, шло стремительное распространение огня». В общем-то, так оно и было и это можно разглядеть на многочисленных видеороликах – администрация и охрана ТЦ «Зимняя вишня» не встречала пожарных.
По словам Бурсина, сигнал о пожаре поступил в 16:05 по местному времени. Спустя уже 4 минуты его расчет прибыл к центральному входу ТЦ, из которого в этот момент выходили люди, становились поодаль и начинали снимать происходящее на телефоны.
Это создавало лишнюю толчею у главных дверей – при этом работников центра, информированных о том, сколько там людей внутри, и имевших возможность толково объяснить пожарным кратчайшие пути к тем, кто был заблокирован огнем на четвертом этаже, поблизости не было.
Тем не менее, пожарные, в том числе звено газодымозащитной службы, сразу поднялись на четвертый этаж – в самый эпицентр развернувшейся на их глазах трагедии. Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться было практически невозможно – эту информацию, кстати, официально озвучивала пресс-служба главного управления МЧС России по Кемеровской области.
Подтверждает это и Бурсин: «На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня». И при этом отмечает то, о чем специалисты уже говорили не раз (и не только после этой трагедии) – быстрому, фактически мгновенному распространению пламени способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция.
Тем не менее, кого могли спасти – спасли. Например, по пути на крышу, где 13 человек с ужасом смотрели, как к ним побирается огонь, пожарные обнаружили живым мужчину на четвертом этаже и вытащили из лифта с заблокированными дверями находившуюся в истерике женщину.
При этом найти всех в короткие сроки в полном дыму и на такой огромной территории было просто нереально. Однако, пожарным, вот теперь и Бурсину, припомнили именно тех, кто погиб. О тех, кого они спасли, почему-то никто особо не вспоминает.
При этом Бурсин подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились – а ведь в полном дыму и в ситуации, когда счет шел на секунды, как раз и могли стать спасением для многих. Правда, спасением они могли стать в случае, если бы были открыты аварийные выходы. Однако «все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного», – сказал пожарный Бурсин. И это не голословно – он там был и он это видел своими глазами.
Ситуацию усугубляла весьма сложная планировка и огромные размеры торгового центра, а также наличие баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать. Но кому такие мелочи интересны?
Очередной театр абсурда?
Расследование по делу о трагедии в «Зимней вишне» давно вышло за рамки разумного и человечного. Уже не первый месяц томится в СИЗО пожарный Генин, якобы, тоже виновный в гибели людей. Теперь туда же – пожарный Бурсин.
Неужели все эти многочисленные разговоры о старом пожарном оборудовании, которым пользуются спасатели и которое, возможно, и не позволило более быстро и качество произвести тушение, не заставили следователей подумать – а почему у одной из самых бюджетно обеспечиваемых структур так плохи дела с инвентарем? Явно не просто пожарный виноват в том, что у него шланг дырявый, в машине горючки – минимум, а в его экипаже – недокомплект.
Да и куда-то девшаяся администрация горящего центра, десятки машин на стоянке, не дававшие пожарным проехать, прохожие и свидетели, резко подастававшие свои смартфоны, чтобы снять незабываемое видео, вместо того, чтобы помочь пожарным если не разматывать шланги, то по крайней мере не мешаться под ногами… Это и многое другое – разве не повод для проверки? В конце концов, в такой суматохе у ТЦ в первые минуты могли пригодиться и экипажи ГИБДД, чтобы расчистить прилегающую территорию от лишних машин и обеспечить пожарным свободный подъезд. Да только где они были – на дорогах с радарами штрафы стригли?
В общем, следствию опять нужно было устроить цирк – подобный тому, что недавно московская полиция устроила с Екатериной Конновой, мамой неизлечимо больного мальчика, которая хотела продать другим нуждающимся мамам излишки лекарств и в одночасье ставшая «наркобароном». В той истории женщину в буквальном смысле спас большой и очень резкий общественный резонанс.
Но в истории с «Зимней вишней» существует очень большое количество людей, далеких от кабинетных нюансов, и скорее малограмотных, которые в большом числе жертв винят именно тушивших пожар спасателей. Наверное, в такой ситуации спасатель подобен врачу – не спас, значит, виноват. А то, что не было лекарств или лекарства не те или больного слишком поздно привезли – кому это интересно?
Поэтому здесь следствию, предлагая толпе, требующей «крови», очередного виновника, едва ли стоит опасаться широкого негатива со стороны общества. В данном случае оно разделилось на два лагеря. Одни винят тех пожарных, что тушили торговый центр. Другие винят тех, кто сидит (или сидел) в больших кабинетах и командовал простыми спасателями.
Поэтому, пока ни шатко, ни валко идет следствие, ему нужно подкидывать жаждущей крови толпе очередную «косточку». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже несколько раз встречался с родственниками погибших на этом страшном пожаре – и каждый раз ему задавали вопросы – кто виноват и накажут ли их? И каждый раз господин Бастрыкин уверял убитых горем людей – всех найдем и всех накажем. Вот и ищут, чтобы наказать.
И, наверное, за «проигранный бой» всегда легче обвинить и наказать простого «солдата», чем плохого генерала или того, кто вовремя не подвез боеприпасы. Например, рассказывал же Бастрыкин на одной из встреч с родственниками погибших еще в апреле, о том, что следователям удалось достать документ, согласно которому еще в 2016 году некий высокопоставленный чиновник подписал запрет на проверку ТЦ «Зимняя вишня». Однако, ни имени его Бастрыкин так и не назвал, ни позже этот загадочный «фигурант» нигде в расследовании так и не всплыл. Похоже, «птичка» слишком высоко летает.
Да что там «птичка»? Уже достоверный факт – кемеровская прокуратура на протяжении нескольких лет запрещала в «Зимней вишне» даже плановые проверки. В Следственном комитете заявляли, что в распоряжении их ведомства есть документы, доказывающие это. Но где среди обвиняемых или подозреваемых хоть один прокурорский? Нет их. Ни одного. С простыми пожарными воевать легче чем с ведомством Юрия Чайки.
Хотя даже в следовании такой логике «войны», когда своих не «бьют», есть очень большие сомнения в адекватности следаков из того же кемеровского СУ СК, которое возглавляет исполняющий обязанности начальника генерал-майор Андрей Коновод. Возможно, у самого Андрея Александровича с его доходом в 3 миллиона 857 тысяч рублей за прошедший 2017 год, все в жизни сытно и спокойно.
А спокойствие это подчиненные обеспечивают своему руководителю успехами в работе, среди которых, как всегда, на первом месте выполнение плана по «злодеям». И злодеев опера и следаки ищут днем и ночью. И вот обнаружен очередной – пожарный Бурсин, которому теперь, согласно возбужденному в его отношении уголовному делу по части 3 статьи 293 УК РФ, светит до семи лет колонии. Как и его коллеге Генину – тоже простому пожарному.
Похоже, приезжать первым на пожар, и первым бросаться в гущу огня становится не только опасным для жизни – но для свободы. Можно лишь предположить, как на этом фоне чувствуют себя другие кемеровские пожарные. Возможно, многие из них уже думают об увольнении – от греха подальше.
Потому то люди, да и сами спасатели пишут в соцсетях вот так:
«В России уже во многих частях не хватает сотрудников по этому и звенья ГДЗС по 2 человека… Люди видят пожарных ждут помощи, а из машины выскакивает 2 человека вот и всё… Таким составом помощи не оказать в полном объёме… просто физически… и куда-нибудь да не успеешь… Экономить на численности сотрудников, которые тушат, нельзя. А что касается того, что пожарные заблудились и пошли не туда – так в подобных огромных центрах даже сами сотрудники порой плутают… А представьте, какой тогда там был хаос?!».
«Ищут крайних среди тех, кто прибыл на пожар и пытался что то сделать!!! А где было Министерство со своими вертолетами спасателями и руководством? Где те, кто развалил все, что было!? А ребят ни за что прессуют, крайними делают».
«У нас на отдельном посту вообще дежурим по одному, ни гдзс, ни спасательного инструмента, а числимся вообще водителями. И как можно кого-то спасать!?».
Но всегда найдется следователь, который напишет вот так: «По версии следствия, Бурсин, действуя в нарушение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в помещении ТРЦ «Зимняя Вишня», а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара. В результате чего при пожаре в здании торгового центра погибли люди, в том числе дети».
И на основании вот таких умных изречений злодеями сделали и двух обычных трудяг – Генина и Бурсина. Может, даже где-то до кучи, для количества. Ведь чем больше «злодеев», тем больше «галочек» и «палочек». А значит, и премия будет побольше, а там, смотришь, и приставки ИО не будет, и погоны новые дадут… В общем, все как всегда – «палочная система» в действии, словно мельница, перемалывает всех – и виновных и невиновных. Невиновных к сожалению чаще.
Что ж, держали кулаки за Генина, теперь держим и за Бурсина. Его родственники уже собирают подписи под петицией в его защиту. А мы, конечно, будем пристально следить за ходом расследования, которое постепенно превращается в самый настоящий театр абсурда.