Коллекторы получат доступ к биометрическим данным должников
Единая биометрическая система начала работу 1 июля 2018 года, а со следующего года доступ к ней получат коллекторы. Специалисты по выбиванию долгов смогут идентифицировать должников по голосу
Фото: xmlpress.ru
Коллекторские агентства со следующего года получат доступ к биометрическим данным российских граждан и смогут определять должников по голосу.
Единая биометрическая система начала работу 1 июля 2018 года, а со следующего года доступ к ней получат коллекторы. Специалисты по выбиванию долгов смогут идентифицировать должников по голосу, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Центробанке.
Такие меры помогут сократить время на идентификацию заемщика, а также снизить число ошибок во время звонков должникам.
Официально в Центробанке информацию о доступе коллекторов к базе биометрических данных должников пока не комментируют.