В Минздраве заявили о способности россиян дожить до 120 лет. Так что можно повышать пенсионный возраст
Российские граждане зря переживают, что не смогут дожить до выхода на пенсию в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста. Глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявила, что потенциал жизни человека составляет 120 лет
Российские граждане зря переживают, что не смогут дожить до выхода на пенсию в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста. Глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявила, что потенциал жизни человека составляет 120 лет, поэтому россиянам по силам дожить до 65 и 63 лет, чтобы дождаться пенсии.
«По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь», - заявила глава Минздрава, слова которой приводит ТАСС.
Вероника Скворцова отметила, что россиянам необходимо в первую очередь вести здоровый образ жизни, чтобы дожить до 80 лет. При этом культура здорового образа жизни должна прививаться в детских садах, школах и университетах. Кроме того, россияне должны регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.
Увеличить продолжительность жизни поможет и повышение качества медицинской помощи и ее доступности, но это уже забота государства.