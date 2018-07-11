Депутаты приняли в первом чтении законопроект об отмене внутрироссийского роуминга
Федеральная антимонопольная служба давно требует от крупных сотовых операторов отменить роуминг внутри страны, однако в настоящее время до сих пор действуют несколько видов роуминга ...
Госдума во вторник, 10 июля, приняла законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга на территории Российской Федерации. Теперь сотовые операторы будут обязаны отменить внутрироссийский роуминг, на чем давно настаивает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Законопроект об отмене внутреннего роуминга был внесен фракцией «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Справороссы назвали внутрироссийский роуминг «архаизмом», который препятствует развитию доступности услуг связи на территории РФ. В партии также считают внутренний роуминг дополнительным источником доходов для сотовых операторов.
Федеральная антимонопольная служба давно требует от крупных сотовых операторов отменить роуминг внутри страны, однако в настоящее время до сих пор действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по республике Крым.