В Петербурге обнаружили испорченные лекарства для онкобольных на 120 млн рублей
В Санкт-Петербурге на фармацевтической базе обнаружены 2000 упаковок дорогих лекарств, предназначенных для онкологических больных. Найденные препараты были приобретены за счет бюджета, однако к пациентам они так и не попали
В Санкт-Петербурге на фармацевтической базе обнаружены 2000 упаковок дорогих лекарств, предназначенных для онкологических больных. Найденные препараты были приобретены за счет бюджета, однако к пациентам они так и не попали.
По данным правоохранительных органов, на покупку лекарств из бюджета потратили 120 млн рублей, однако онкобольные граждане уже не смогут воспользоваться этими препаратами, так как они просрочены.
Глава движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров рассказал «Дождю», что экономическая полиция провела обыски в Центральной фармацевтической базе и обнаружила там 2000 упаковок дорогих онкологических лекарств с истекшим сроком годности. Лекарства испортились уже на складе.
В настоящее время следственные органы выясняют, кто виноват в том, что лекарства не поступили к пациентам.
Андрей Пивоваров отметил, что сотрудники медицинских учреждений северной столице заявляли онкобольным, что лекарств для них нет.