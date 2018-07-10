Правительство одобрило законопроект о наказании за привлечение несовершеннолетних к протесту
В кабинете министров отметили, что данный законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, поэтому данный документ заслуживает поддержки
Российское правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, который вводит наказание за вовлечение несовершеннолетних граждан в несанкционированные акции.
В кабинете министров отметили, что данный законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, поэтому данный документ заслуживает поддержки, сообщает «Интерфакс».
Законопроект о введении наказания за вовлечение детей и подростков несанкционированные акции подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России». Предполагается, что штраф для физических лиц за участие несовершеннолетних в несогласованных мероприятиях составит 30-50 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических - 250−500 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
За повторное нарушение штраф для физических лиц будет увеличиваться до 150−300 тысяч рублей, или до 200 часов обязательных работ, или до 30 суток ареста.
Соответствующий законопроект в первую очередь касается протестных акций, которые власти редко когда согласовывают. В последних митингах, организованных оппозиционеров Алексеем Навальным, принимали участие сотни школьников и студентов младших курсов.