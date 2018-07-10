Минобороны закупит у «Ростеха» сверхпрочные ноутбуки по цене полмиллиона рублей за штуку
Государственная корпорация «Ростех» планирует поставить для Минобороны России ноутбуки собственного производства по цене 500 тысяч рублей за одну штуку. Соответствующий договор будет подписан в ближайшее время
Государственная корпорация «Ростех» планирует поставить для Минобороны России ноутбуки собственного производства по цене 500 тысяч рублей за одну штуку. Соответствующий договор будет подписан в ближайшее время.
«Ростех» по заказу оборонного ведомства разработал специальные ноутбуки на отечественном микропроцессоре «Эльбрус 1С+» для работы в экстремальных условиях. Согласно контракту, который еще не подписан, корпорация должна поставлять ведомству ежегодно несколько тысяч ноутбуков. Стоимость каждого из них составляет от 500 тысяч рублей.
Речь идет о ноутбуке ЕС1866, созданным холдингом «Росэлектроника». Корпус гаджета выполнен из сверхпрочного алюминиевого сплава, поэтому он устойчив к воздействию внешних факторов, например, вибрации, ударам, экстремальным температурам и т.д. Компьютер может использоваться как силовыми структурами, так и гражданскими, сообщает РБК.