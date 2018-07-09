«Справедливая Россия» передала в Госдуму 2,5 млн подписей россиян против повышения пенсионного возраста
Сергей Миронов представил журналистам 2,5 млн подписей россиян, которые категорически не поддерживают правительственную пенсионную реформу
Члены партии «Справедливая Россия» вместе с представителями Конфедерации труда России в конце прошлой недели передали в Госдуму 2,5 млн подписей граждан против повышения пенсионного возраста. Напомним, правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов представил журналистам коробки с 2,5 млн подписей россиян, которые категорически не поддерживают правительственную пенсионную реформу.
Миронов рассказал, что к «СР» обратилась Конфедерация труда России с предложением распечатать собранные ими на сайте Change.org подписи против пенсионного маневра и передать их депутатам Госдумы. Лидер справороссов также сообщил, что направил спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину письмо с просьбой отложить рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста.
«И самое главное, в качестве альтернативного варианта мы предлагаем рассмотреть инициативу "СР" о пенсионной страховой системе в Российской Федерации», - добавил Сергей Миронов, слова которого приводит сайт партии.
Законопроект справороссов устанавливает мораторий на повышение пенсионного возраста как минимум до 2030. Пенсия должна зависеть от трех параметров: стажа, зарплаты и условий труда. «Мы требуем ликвидации балльной системы, коэффициентов, накопительной системы. Мы хотим, чтобы пенсия была прозрачной, более того, считаем необходимым ликвидировать Пенсионный фонд как ненужную ступень и кормушку, потому что пенсии – обязанность государства и должны платиться из бюджета», - сообщил Сергей Миронов.
Отметим, что в настоящее время на сайте Change.org продолжается сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Петицию подписали уже более 3,5 млн российских граждан.
Депутат от «СР» Олег Шеин отметил, сбор подписей на платформе Change.org стал беспрецедентной акцией, в результате которой за 2,5 недели было собрано 3,5 млн подписей.