В крымских школах с 1 сентября начнут преподавать основы семейной жизни
В крымских школах с 1 сентября 2018 года появится новый предмет – «Психология семейной жизни». Данный учебный курс включен в школьную программу в качестве эксперимента
В крымских школах с 1 сентября 2018 года появится новый предмет – «Психология семейной жизни». Данный учебный курс включен в школьную программу в качестве эксперимента.
Глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что курс «Психология семейной жизни» был разработан крымскими учеными и педагогами. Уроки будут проводиться для учащихся 10-х и 11-х классов. Пока в эксперименте участвуют три школы. Все они расположены в Симферополе, сообщает РИА Новости.
Отметим, что к настоящему времени «основы семейной жизни» преподают факультативно в общеобразовательных школах 60 российских регионов. Не исключено, что в скором будущем такие уроки станут обязательной частью учебной программы по всей стране.