В РПЦ посетовали на падение доходов храмов из-за обеднения прихожан
В Русской православной церкви обратили внимание на обнищание граждан, из-за чего снизились и доходы храмов. Доходы прихожан снизились, поэтому они стали намного меньше жертвовать на храмы
В Русской православной церкви обратили внимание на обнищание граждан, из-за чего снизились и доходы храмов. Доходы прихожан снизились, поэтому они стали намного меньше жертвовать на храмы. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» митрополит Волоколамский Иларион, комментирую данные Росстата о росте уровня бедности в 44 российских регионах.
Митрополит Волоколамский сообщил о снижении покупательской способности россиян. «Это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки. То есть доходы храма в результате этого падения покупательной способности населения тоже упали», - заявил представитель РПЦ, слова которого приводит ТАСС.
Согласно данным Росстата за 2017 год, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,3 млн человек (13,2%).