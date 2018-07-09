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Нас мало - а станет еще меньше
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09 июля 00:29

В РПЦ посетовали на падение доходов храмов из-за обеднения прихожан

В Русской православной церкви обратили внимание на обнищание граждан, из-за чего снизились и доходы храмов. Доходы прихожан снизились, поэтому они стали намного меньше жертвовать на храмы

Фото: Союз православных журналистов

В Русской православной церкви обратили внимание на обнищание граждан, из-за чего снизились и доходы храмов. Доходы прихожан снизились, поэтому они стали намного меньше жертвовать на храмы. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» митрополит Волоколамский Иларион, комментирую данные Росстата о росте уровня бедности в 44 российских регионах.

Митрополит Волоколамский сообщил о снижении покупательской способности россиян. «Это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки. То есть доходы храма в результате этого падения покупательной способности населения тоже упали», - заявил представитель РПЦ, слова которого приводит ТАСС.

Согласно данным Росстата за 2017 год, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,3 млн человек (13,2%).

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