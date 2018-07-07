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07 июля 19:29

По делу «Зимней вишни» задержан еще один кемеровский пожарный

Кемеровские правоохранительные органы задержали сотрудника пожарной службы Андрея Бурсина в рамках расследования уголовного дела о крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Фото: gazeta.a42.ru

Кемеровские правоохранительные органы задержали сотрудника пожарной службы Андрея Бурсина в рамках расследования уголовного дела о крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Андрей Бурсин служит в подразделении, которое первым прибыло к горящему торговому центру «Зимняя Вишня». Следственный комитет предъявил ему обвинение в халатности, сообщает Медуза.

По версии правоохранительных органов, Бурсин  во время пожара в торговом центре не организовал «управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона», а также разведку пожара, что привело к гибели десятков людей.

Пожарные из подразделения Бурсина ранее рассказывали, что когда они прибыли к «Зимней вишне», их не встретили ни охранники, ни сотрудники администрации. Пожарные не имели информации о том, сколько людей находится в горящем здании.

Андрей Бурсин работает начальником службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области.

По делу о пожаре под арестом также находится командир другого пожарного звена Сергей Генин. Ему предъявлено обвинение в халатности при тушении пожара. Следствие считает его причастным к гибели 37 человек из 60 погибших.

Теги: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
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