По делу «Зимней вишни» задержан еще один кемеровский пожарный
Кемеровские правоохранительные органы задержали сотрудника пожарной службы Андрея Бурсина в рамках расследования уголовного дела о крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
Кемеровские правоохранительные органы задержали сотрудника пожарной службы Андрея Бурсина в рамках расследования уголовного дела о крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Андрей Бурсин служит в подразделении, которое первым прибыло к горящему торговому центру «Зимняя Вишня». Следственный комитет предъявил ему обвинение в халатности, сообщает Медуза.
По версии правоохранительных органов, Бурсин во время пожара в торговом центре не организовал «управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона», а также разведку пожара, что привело к гибели десятков людей.
Пожарные из подразделения Бурсина ранее рассказывали, что когда они прибыли к «Зимней вишне», их не встретили ни охранники, ни сотрудники администрации. Пожарные не имели информации о том, сколько людей находится в горящем здании.
Андрей Бурсин работает начальником службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области.
По делу о пожаре под арестом также находится командир другого пожарного звена Сергей Генин. Ему предъявлено обвинение в халатности при тушении пожара. Следствие считает его причастным к гибели 37 человек из 60 погибших.