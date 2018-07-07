В Сочи накануне матча Россия - Хорватия подтопило федеральную трассу
В Сочи накануне четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии приостановлено движение на федеральной трассе А-147. В результате сильного ливня произошло подтопление участка трассы Джубга - Сочи в Адлерском районе
В Сочи накануне четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии приостановлено движение на федеральной трассе А-147. В результате сильного ливня произошло подтопление участка трассы Джубга - Сочи в Адлерском районе.
Подтоплен оказался участок дороги протяженностью 300 метров. В результате происшествия движение по трассе было приостановлено.
В районе торгового квартала «Фара» затопило проезжую часть, в результате чего встало движение в сторону центра Сочи.
Представители городской власти сообщили порталу Znak.com, что система водоотведения на трассе работает штатно, однако она не может одномоментно утилизировать объемы ливневых вод, приходящие из расположенного выше уровнем микрорайона.
В настоящее время на месте происшествия работают бригады эксплуатирующей организации. Сотрудники ГИБДД помогают регулировать движение транспорта.
Власти обещают, что в ближайшее время ситуация на дороге нормализуется.