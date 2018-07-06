«Палочной» системе чувства не знакомы
Большой общественный резонанс сработал – в Москве против матери-одиночки Екатерины Конновой, которая пыталась продать лишние ампулы с лекарством, правоохранительные органы завели и тут же закрыли уголовное дело
Подоплека дела
Слава Богу, разум возобладал – и история уголовного преследования нашей героини закончилась, едва начавшись. Но рассказать о том, что и как в этой истории происходило, нужно обязательно.
Против Екатерины Конновой, матери двоих детей, возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков. Ей грозило до восьми лет тюрьмы. Причина – попытка продать лекарство от эпилепсии, которое в какой-то момент стало ненужным ее шестилетнему больному сыну.
Этот препарат не зарегистрирован в России. Семьи детей-эпилептиков покупают его через посредников за границей – пусть и дороже, но оно в разы эффективнее отечественных аналогов. Причем покупают по рецептам, которые выписываются нашими докторами.
Отчаявшиеся папы и мамы делают это давно – но наша история это первый случай, когда стражи порядка начали использовать форумы родителей неизлечимо больных детей для разработки своих спецопераций.
В сети активно собирали подписи за немедленное прекращение уголовного преследования Екатерины. Подписавшихся – десятки тысяч. А заодно активисты призвали чиновников обеспечить возможность легальной покупки нужных препаратов. А мы попробуем понять – как и почему жизнь семьи больного ребенка может превратиться в ад.
6-летний сын Екатерины Арсений неизлечимо болен и находится в хосписе «Дом с маяком». Екатерин знает, что ребенок все равно умрет. Когда врач, выписывая их из больницы, отведя взгляд, так и сказал: «Мама, молитесь. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра». И теперь вся ее жизнь, это борьба за каждый лишний день жизни для сына. И именно жизни, а не дожития или мучений.
В таком сумасшедшем режиме женщина бьется одна. Да, вместе с работниками хосписа – но одна в том смысле, что государства рядом с ней нет. Наверное, физические нагрузки Екатерины еще осознать можно – моральные едва ли.
Ведь ее сынишка не просто болен – он страдает целым букетом самых страшных заболеваний. У него помимо ДЦП и множества других сложных диагнозов, из-за которых ребенок вынужден дышать через трубку и есть через трубку – маленький Арсений еще и тяжелый эпилептик. Его припадки регулярны – по нескольку раз в день. То есть, с ним постоянно нужно кому-то находиться.
Во всем мире судороги у детей с эпилепсией лечат диазепамом в микроклизме, который действует намного быстрее ампул. В России диазепам в микроклизмах не зарегистрирован – но даже ампулы еще нужно выпросить в поликлинике. А это все время – время, которого нет. Вот родители и вынуждены покупать клизмы с диазепамом сами и за свой счет либо за границей, либо через перекупщиков, а иногда по счастливой случайности – на форумах или в группах собратьев по несчастью.
Это уже после Екатерина узнала о существовании импортных силиконовых нежных трубочек – а сначала она с ребенком прошла через такой ад, что когда министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказывает о том, как развивается и стремится вперед отечественная медицина, так и хочется спросить чиновницу: «Ты и в самом деле ничего не видишь? Или тебе настолько все безразлично?». Вот лишь один эпизод из жизни мамы, которая бьется за каждый лишний день больного сына: «Он в тот день капризничал, у меня было ощущение, что жаловался на живот – извивался, кричал. В три часа ночи я вызвала скорую. А в больнице никто не мог понять, в чем дело. Я с кричащим сыном бегала по кабинетам несколько часов. Когда я разворачивала ребенка и врачи видели все наши дырки, трубочки, что торчали из тела, удивлялись и спрашивали: «Что это?» Когда прямо у меня на руках Арсюша перестал дышать и стал холодеть, мне сказали, что нужно бежать в соседний корпус. Там, где мы были, реанимация не работала. Лифт в здании был сломан. И я с мертвым сыном на руках побежала. Не помню уже, как отбивалась от охранника, который закрыл грудью вход и требовал немедленно надеть бахилы. Сердце у сына останавливалось три раза: на двадцать минут, на пять и на десять. Оказалось – перитонит, который спровоцировала гастростома. В наших больницах для младенцев тогда использовались твердые трубки, те же, которыми отводят мочу. Это я потом узнала. В России они по каким-то причинам не продаются. Родители и сегодня с оказией покупают их за границей за бешеные суммы».
Вот такая вот медицина …
Диазепам для своего сына Екатерина Коннова купила в группе «ВКонтакте». 20 штук, по 1 000 рублей за штуку. Это сумасшедше деньги для женщины, которая одна без мужа воспитывает двух несовершеннолетних детей. При этом Екатерина должна круглосуточно ухаживать за Арсением и просто физически не может позволить себе еще где-то работать.
При этом денег нужно все больше и больше – лекарства, подгузники … питаться самой. Каждый продленный день жизни сына стоит дорого. В буквальном смысле. Поэтому когда Арсений стал пациентом хосписа «Дом с маяком», это стало серьезной палочкой-выручалочкой. К примеру, там помогли Екатерине пробить через поликлинику бесплатно диазепам в ампулах.
И тогда 5 оставшихся диазепамовых клизм Екатерина, буквально выбившись из сил от безденежья, решила перепродать другим родителям детей с эпилепсией, чтобы с одной стороны вернуть себе хотя бы часть ранее потраченных на лекарство денег, с другой стороны – помочь другим людям. Только вот с этого момента и начались для нее неприятности совсем другого рода…
Операция «Проверочная закупка»
Здесь надо сразу сказать – заработать лишних денег на этой перепродаже Екатерина даже и не помышляла. Более того, за 5 клизм она назначила общую цену 3 250 рублей – хотя сама, напомним, брала каждую из клизм за тысячу. То есть, за 5 штук потратила пять тысяч рублей. То есть, ни о какой выгоде речь не шла.
Есть и еще одна причина, кроме получения этих трех с небольшим тысяч рублей, которые точно не стали для семьи помехой. Дело в том, что при эпилепсии у больного ребенка постепенно вырабатывается привычка к препаратам. Мозг адаптируется, и то, что раньше помогало, перестает действовать. Поэтому родители излишки продают друг другу. Лекарства ведь дорогие.
Тем более, по признанию самой Екатерины, так получилось, что из-за бюрократических ошибок при оформлении детских пособий их семья три месяца не получает денег. А у старшего Елисея еще на носу был день рождения – 15 лет. Плюс нужно было собрать его в летний лагерь.
В общем, Екатерина повесила объявление о продаже на специальном форуме – и покупатель нашелся мгновенно. Договорились встретиться вечером 18 июня у метро Проспект мира. Вот только когда она отдала лекарство и получила деньги, рядом, словно в плохом кино, объявились сотрудники полиции. От них Екатерина узнала, что стала участницей оперативной комбинации под названием «Проверочная закупка» и теперь подозревается в незаконном распространении наркотических средств и должна проехать в отделение полиции.
Вот как описывает весь этот «Погорелов театр» сама Екатерина: «Написал молодой человек, что хочет купить. Когда созвонились, я спросила его, чем болеет его ребенок, потому что в некоторых случаях диазепам не показан, может навредить. Но он сказал, что покупает не для себя, а по просьбе близких знакомых. Мы договорились встретиться… Я отдала ему лекарства, а он мне – 3 250 рублей.
Дальше как во сне. Набежали мужчины. Сказали, что из полиции. Что проводилась спецоперация, проверочная закупка. Что меня задержали с поличным при сбыте наркотиков. Повели в машину: «Сколько лет вы наркотики принимаете? Чем колетесь? Кто подельники?»
У меня проблемы со щитовидкой – тиреотоксикоз. Когда сильно волнуюсь, паникую, сразу же начинается тремор. То есть всю колотит. Для полиции «трясучка» сразу же стала доказательством, что я наркоманка со стажем.
Когда они стали допрашивать меня о наркотиках, я даже не могла понять, о чем речь: «Это же микроклизмы. Зачем они наркоманам?» В полиции меня просветили, что диазепам входит в список наркотических веществ и психотропных препаратов. И постоянно твердили, что я должна признать свою вину».
Чуть погодя следователь Мещанского района, лейтенант юстиции Иванов С.А. постановил возбудить уголовное дело по статье 228.1 ч.1. Если кто не знает, это хранение и сбыт наркотиков – статья, по которой судят «наркобаронов», «толкачей», «закладчиков» и прочую преступную нечисть.
И вот к этим страшным преступникам приравняли и маму 6-летнего умирающего мальчика, решившего продать излишек лекарств, чтобы купить сыну памперсов или в дом кусок хлеба. И статья эта, надо сказать, не слабая – по ней Екатерине светит от 4 до 8 лет реального лишения свободы.
И ведь если не знать подоплеку этой истории, то в деле подозреваемая видится в самых черных тонах. Следователь Иванов на страницах уголовного дела так и пишет: «С целью реализации своего преступного умысла Коннова Е.А. незаконно хранила указанное психотропное вещество с целью незаконного сбыта за денежное вознаграждение 3 250 рублей, имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления».
Как ломают судьбы
Хотя, если вы думаете, что только Екатерине так не повезло – вы ошибаетесь. Можно вспомнить, как громко и радостно еще в 2010 году таможенники, а потом и сотрудники ФСКН России по Брянской области заявляли о задержании едва ли не крупнейшей банды наркоторговцев. Целых 42 тонны «наркоты» на границе взяли.
Ну и что из того, что это был кондитерский мак, который поставляла в Россию бакалейная компания МКМ, принадлежавшая бизнесмену Сергею Шилову. Этот мак был ввезен в Россию открыто, легально, со всей документацией от испанского импортера. Однако таможенный эксперт обнаружил в нем следы алкалоида тебаина. Этот наркотик неинтересен для наркоманов, но включен в перечень наркотических средств.
Таможня была готова произвести реэкспорт, но вмешались эксперты ФСКН. Их эксперты нашли в маке какие-то микроскопические доли морфина и кодеина – и все, мак превратился в 42 тонны наркотиков! Потом прибавится еще и еще – всего в деле будет фигурировать 146 тонн «наркотических веществ».
Шокированный происходящим Шилов обращался за разъяснением в Пензенский НИИСХ, и его сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Зеленина научно доказала, что примеси в пищевом маке есть всегда, но их доли настолько малы, что очистить от них мак невозможно. И вместе с Шиловым и продававших в России булочки с маком еще более чем с десятком человек, стала фигуранткой уголовных дел, которые расследовались годы. И почти два года идет уже судебный процесс над бакалейщиком Шиловым, его сотрудниками и партнерами…
А все из-за того, что еще тогда, в 2010-м, прихватив крупную партию «наркоты» и радостно за нее отчитавшись, ФСКН даже не собиралась идти на попятный. Наркоконтроля в том его виде уже нет – но он свое черное дело сделать успел, отправив за решетку тысячи, в том числе, невиновных людей – просто для улучшения отчетности. Тем более, если привязать человека к наркоте можно легко – как в случае с Шиловым.
А та же Зеленина, успевшая отсидеть в СИЗО, знаете в чем обвиняется? В том, что она «создала своими действиями предпосылки угрозы национальной безопасности государства, выражающейся в криминализации общественных отношений, росте организованной преступности, создающей, в частности, внутренние угрозы национальной безопасности страны, а также угрозы физическому здоровью нации».
В этом деле – 1 600 томов и 188 свидетелей. Один из обвиняемых только на этапе предварительного следствия отсидел четыре с половиной года. Другой – почти четыре. Еще трое – по три года. И это еще до начала суда.
За эти годы за Зеленину кто только не вступался – в том числе, ОП РФ и Академия наук. Но ничего не сворачивает систему с намеченного курса – «суд» над «барыгами» идет, несмотря на неоднократные возвраты его в прокуратуру и даже переносы из региона в регион. И будет идти еще долгие годы. Причем, делается это в режиме весьма жесткой информационной тишины.
Российская наркополитика ломает жизни гораздо быстрей и эффективнее, чем наркотики. Простая булочка с маком может сделать вас преступником и доказать обратное системе будет почти невозможно.
«Палки» рубят – души летят
Такая же казалось судьба уготована и Екатерине Конновой. А ведь сядь она в тюрьму, сын Арсений пропал бы в интернате для инвалидов, где с его диагнозами долго мальчишке не прожить. Там уже не было такого ухода, не было бы и материнской заботы. Более того, его старший брат оказался бы в детском доме.
Конечно, был вариант, что система – нет, не пойдет на попятную – сделает «и вашим и нашим». Обвинит и приговорит – но, к примеру, условно. Тем более, по утверждению Екатерины, следак ей так и сказал: «Не переживайте! Если у вас и правда ребенок-инвалид, вряд ли вас реально посадят. Максимум – дадут условно. Все хорошо будет!». Успокоил, называется. Но даже при таком раскладе Екатерину в будущем уже мало куда возьмут на работу, а если представится возможность свозить Арсения на лечение за границу – маму вместе с сыном точно не выпустят.
А ведь что было в обвинении против женщины самое главное? Правильно – микроклизмы с диазепамом. Так вот, для не посвященных в тайны наркомании, наркомафии и т.д. – детские микроклизмы с диазепамом не интересует ни тех, кто сбывает наркоту, ни тех, кто ее употребляет. Это вообще не их тема.
Хотя для палочной системы это и не важно – главное, сам факт наличия чего-нибудь, что можно документально привязать к преступному умыслу. И даже если его нет, этого умысла, его ведь всегда можно – ну, например, спровоцировать.
Например, жительница Казани стала фигуранткой уголовного дела из-за изготовления ростовых кукол в виде волка Забиваки, который является талисманом Чемпионата мира по футболу 2018 года. По заказу клиента швея Ирина Зингарова три таких куклы и была задержана с «поличным» стражами порядка. Как выяснилось, клиент был оперативником – а заказ являлся частью обожаемой полицейскими «контрольной закупки».
В отношении швеи было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». «То есть они подвели меня под это», – заявила Зингарова, называя дело против себя откровенно сфабрикованным.
Но, видимо, система на том и держится. Ее основная цель – не победа над реальной преступностью. Ее цель – остаться в выигрыше в любом случае. Придумать уголовное дело, сфабриковать уголовное дело, расследовать уголовное дело, вынести по нему приговор ... Вся система получает палочки, плюсики, премии, звездочки ...
И этих дел сотни – вернее не дел, «делишек». А, может, их тысячи…. Обо всех ли мы знаем? Думаю, почти не знаем, не слышим, не видим. О какой-то просто невероятно бесчеловечной истории мамы-одиночки Екатерины и ее сына Арсения стало известно лишь потому, что здесь не последнюю роль в их жизни играет «Дом с маяком», который помогает, в том числе, медийно.
А сколько таких историй, не попавших в медиа, закончились реальным сроком для родителей, которые не думают ни о чем кроме спасения или хотя бы просто продления жизни своего ребенка? И под каждой историей – трагедия конкретных людей, целых семей. Это на одной чаше весов. А на другой – фемида. И ее чаша весов обычно перевешивает. И здесь нет никакой ловкости рук. Просто закон устроен так, чтобы счет всегда был в пользу системы.
И ей абсолютно все равно, что там, в красивом здании со страшным названием хоспис умирает маленький мальчик Арсений, которого, может быть, еще заставляла цепляться за жизнь рука его мамы, сжимающая его ладошку. Ну, и лекарства, которые безработная мать-одиночка всеми правдами и неправдами доставала за свой счет.
Лечить ребенка – в таких делах государство матери не помощник. Оно всецело заточено на «контрольную закупку» и наказание всех без разбора. Если попал в жернова системы, выбраться оттуда целым и невредимым почти нереально.
Полиции как известно нужно план выполнять по наркопреступлениям. Пугать родителей инвалидов ведь гораздо легче, чем охотиться за реальными наркоторговцами.
Вот ведь как живем. Сначала государственная медицина загубила здоровье ее ребенка, потом государство ничем не помогло маме выхаживать сына и буквально подтолкнуло ее к тому, чтобы купить, а потом продавать запрещенные госудаством лекарства у которых нет аналогов. А после появились бравые парни из органов, которые разработали целую спецоперацию – хотя изначально было ясно, что ловят не наркодельца и даже не наркомана. Банальный сюжет «контрольной закупки» – и все ради новых званий, наград, премий…
А ведь проведи простой следственный эксперимент – и попробуй диазепамом в микроклизме вызвать наркотическое опьянение у добровольца, и лучше у кого то из тех кто участвовал в этой спецоперации… Кайф словит?
Зато полицейские знают, что план по поимке «особо опасных» надо выполнять – любой ценой. В нашей истории цена – жизнь маленького больного мальчика. Но, может, для системы это и не цена вовсе?
Пожалуй, лишь большой резонанс заставил-таки какую-то часть этой системы шевелиться. Генеральная прокуратура России заявила о намерении изучить материалы резонансного уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, которая продавала психотропные средства через интернет. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обеспокоилась этой историей… А сколько их – таких несчастных мам, которым не удалось донести свою беду до широкого круга?
Мы очень надеялись на то, что в этой истории здравый смысл все-таки восторжествует. И что начнет меняться сама система, начнутся приводиться в порядок законы, начнет страна, наконец, развиваться не только в отчетах чиновников.
Хватило же сил, разума и ума в конце концов отменить уголовную ответственность за репосты? Причем, изначально против сурового наказания здесь выступали даже МВД и Кремль. Так неужели там, во всех этих Советах, Думах, кабинетах и ведомствах нет людей, которые уже понимают – многие законы пора менять, а список запрещенных к ввозу на территорию России препаратов расширять. Ведь это жизни людей, жизни детей… Что может быть дороже? Страшная история Екатерины Конновой – отголосок равнодушия власти к своим гражданам. И для нашей страны, она, к сожалению, правило – а вовсе не разовое исключение…
P.S. Да, это случилось. Общественный резонанс был такой силы, что система сделала то, что делает крайне редко и неохотно. Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову «оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела против Екатерины Конновой», а также изучить причины, которые побудили женщину пойти на такой шаг.
На оценку и изучение у столичных правоохранителей ушли рекордные несколько часов – а не недель и месяцев, как это порой бывает. По результатам проверки уголовное дело в отношении Екатерины Конновой прекращено. Боле того, даже в Кремле, прочувствовав эту историю, пообещали разобраться с проблемой доступности лекарств, в частности, для эпилептиков.
Что ж, эта история закончилась хеппи-эндом. Только заставит ли она нашу правоохранительную систему повернуться лицом к людям и начать работать ради закона и безопасности граждан – а не по привычке за звездочки, «галочки» и премии? Очень хотелось бы верить…