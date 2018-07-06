Потребительская корзина россиян подорожает на 30%
В действующей потребительской корзине на трудоспособного человека в год приходится 126 кг крупы и мучных изделий, 58 кг мяса, 290 кг молочных продуктов, 114 кг и 60 кг овощей и фруктов. В потребительской корзине детей и пенсионеров эти нормы ниже на 20-30%
Министерство труда России в 2021 году планирует поменять состав потребительской корзины. Стоимость измененной корзины вырастет на 30%.
В действующей потребительской корзине на трудоспособного человека в год приходится 126 кг крупы и мучных изделий, 58 кг мяса, 290 кг молочных продуктов, 114 кг и 60 кг овощей и фруктов. В потребительской корзине детей и пенсионеров эти нормы ниже на 20-30%.
В новой потребительской корзине будет уменьшено количество круп и мучного, а объем фруктов, овощей и других продуктов, напротив, должен увеличиться. Это в свою очередь приведет к удорожанию потребительской корзины на 30%
Согласно российскому законодательству, власти должны пересматривать потребительскую корзину каждые пять лет. В последний раз ее состав менялся в 2013 году, сообщают «Известия».