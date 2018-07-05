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05 июля 18:11

Совет Федерации поддержал предложение об отмене уголовной ответственности за репосты

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству выразила мнение, что человека нельзя наказывать за наличие у него мнения, отличного от общего

Совет Федерации поддержал предложение об отмене уголовной ответственности за репосты. Ранее против столь сурового наказания за репосты высказались в Центре «Э» МВД России и в Кремле.

«Мы поступательно движемся по пути гуманизации уголовного законодательства, и не очень справедливо оставлять в нем такую норму», - сообщила зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева, слова которой приводит РИА Новости.

Сенатор выразила мнение, что человека нельзя наказывать за наличие у него мнения, отличного от общего. «Такие перепосты - это самое безопасное, что может сделать человек с точки зрения законодательства», - добавила парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил отказаться от «формалистского» подхода к наказанию за репосты запрещенной информации в социальных сетях, однако это не значит, что надо разрешать распространять «запрещенную информацию».

Заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД (центра «Э») Владимир Макаров также заявил, что репосты и лайки в соцсетях не должны становиться основанием для возбуждения уголовных дел об экстремизме.

Напомним, в конце июня депутаты Госдумы Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев подготовили и внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете.

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