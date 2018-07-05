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ЦППК как диагноз
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05 июля 14:21
Стась Андрей

Директор института территориального маркетинга и брендинга

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Про футбол

В социальных сетях ходит мнение о том, что всё, происходящее вокруг ЧМ, это массовая манипуляция, исключительно срежиссированная, чтобы отвлечь внимание масс от проблем. Что футбол – это глупость. В корне не согласен.

Одна из первых игр, в которые начинает играть любой маленький мальчик (да и многие маленькие девочки), это пинать ножками по земле мячик. Для очень-очень многих людей это пинание превращается рано или поздно в профессию или в увлечение всей жизни. Это одна из самых естественных, натуральных, выросших с самых-самых низов игра. Она во многом отражает саму жизнь с ее взлетами и падениями, азартом и апатией, переживаниями, радостями и печалями. Она такой возникла, когда большой спорт еще не был инструментом большой политики, и остается ею, даже став таким инструментом. Поэтому люди (особенно, мужики), которые не интересуются / подчеркнуто равнодушны к футболу, часто вызывают у меня недоверие, кажутся не очень настоящими и естественными (простите, если кого обижаю этими словами).

Для меня футбол начался в 1982 году, когда мне было 10 лет. Отец усадил меня смотреть матч Бразилия-СССР на чемпионате мира в Испании. У нас была прекрасная команда, которой, увы, не было суждено что-то выиграть. Но именно с этой игры футбол вошел прочно в мою жизнь и не выходит оттуда. Чтобы не происходило, я был и остаюсь болельщиком нашей сборной, клуба ЦСКА и просто отличного футбола, кто бы в него не играл. Мне все равно, какую роль ему отводило КПСС, отводит Путин, Трамп, Меркель и кто бы то ни было. Это просто любовь на всю жизнь.

Я абсолютно убежден, что ЧМ – это светлое, позитивное, своевременное событие для России.

Для многих из нас чемпионат мира в России был мечтой (об этом прекрасно написал несколько дней назад Denis Alenin). И это мечта к нам пришла, и позволила показать всему миру Россию с её лучшей стороны – не серой, закрытой и угрюмой, а солнечной, ухоженной, улыбающейся, гостеприимной и безопасной. Ничто – ни фестивали молодежи и студентов, ни обе олимпиады – не сделали столько для разрушения негативных стереотипов о стране и её жителях. Весь мир в лице болельщиков увидел, что мы умеем веселиться и радоваться так же, как и они. И мы увидели, что мы можем веселиться как они. Я не помню такого масштабного и абсолютно позитивного (без слез на глазах) праздника в России за мои 46 лет. Праздник прекрасного футбола, многонационального веселья, доброжелательности в масштабах почти всех крупнейших городов.

Поэтому, как бы критично я не относился к Путину и его властной системе во всех остальных вопросах, я ему искренне благодарен за то, что эта мечта стала явью. В нашей жизни это не так часто происходит.

При этом, как положено в нашей жизни, в бочке мёда есть ложка дёгтя. Вернее, целых три (по крайней мере, я их в таком количестве заметил).

1. Абсолютный мерзкий по сути и по форме холивар по поводу русских девушек, упавших в объятия ужасных иностранных (а еще и другого цвета кожи) болельщиков. Оказалось, что у нас столько граждан, которые просто белее белого! В целом, говорить об этом не стоит, так как любому мало-мальски думающему и образованному человеку тут и так все ясно. К сожалению, этот дискурс показал насколько слаба и озлоблена значительная часть нашего населения, особенно, мужского пола. Так далеко не уедешь, а если и уедешь, то совсем не туда.

2. Кратковременный взрыв по поводу проигрыша и вылета немцев – «немцам всегда не везет на русской земле», «ответили за зверства дедов» и т.д. Ну, уже хватит. Оставьте уже немцев в покое. Хватит ворошить покойников. Это проявление тяжелого национального невроза, который надо срочно излечивать, пока он нас не унес в сторону национал-реваншизма.

3. Нытьё наших псевдолибералов и диванных оппозиционеров. «Теперь можно и крепостное право вводить», «Теперь пенсии вообще отменят». Не надо путать Божий дар с яичницей, не надо пытаться привязать свое обсессивно-компульсивное расстройство к любому паровозу. Дайте людям хотя бы месяц в жизни искренне и обоснованно порадоваться (это действительно праздник, а не день города какой-нибудь с аттракционами), а потом нойте дальше.

Но я рад, что вся эта муть всё же утонула в радости и веселье ЧМ.

Да здравствует футбол! Россия, вперёд!

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