Больница без декораций – выживи, если сможешь
За красивым футбольным праздником, проходящим в России не особенно видна оборотная сторона нашей жизни: мы по-прежнему болеем, нас по-прежнему госпитализируют в обветшалые больницы с уставшим от жизни персоналом – но нам все так же говорят, что все в порядке
Крик отчаяния мамы маленького мальчика
В соцсетях попалась на глаза одна история. Случилась она не вчера, но и не так давно, в конце прошлого года… И она наглядно показывает реальное положение дел в российской медицине, отличное от того, что старается нам преподнести новый-старый министр здравоохранения Вероника Скворцова. Итак, Воронежская область, г.Борисоглебск. Ул.Свободы, д 206 … Центральная районная больница.
Пребывание своего 2-летнего малыша в инфекционном отделении ЦРБ, расположенной в воронежском Борисоглебске, молодая мама будет вспоминать еще долго. Поступили они с сыном в инфекционное отделение ЦРБ с диагнозом – ангина и температурой 39,8, привезли, как обычно бывает в таких ситуациях, на машине скорой помощи. Определили в бокс «ОРВИ».
«Здесь и начался весь кошмар нашего дальнейшего пребывания, в так называемой больнице, если ее вообще так можно назвать! – повествует женщина. – Бокс в который нас разместили находится в настолько плачевном состоянии, что я даже не знаю как его описать...
Ребенок находился в не меньшем ужасе чем я. Засыпал он только тогда, когда совсем изматывался, а просыпаясь, первым делом хватал свою курточку, меня за руку и бежал к двери. Столько недоумения было в его пробудившемся взоре, что он снова здесь, а не дома!».
Дальше, чтобы не мешать все в кучу, женщина для наглядности просто описывает конкретную смену и конкретных людей:
«Я видела подобные помещения только в фильмах военного времени, как будто только что после бомбежки! Так что данную комнату можно с успехом использовать для съемок военных фильмов без дополнительных декораций. А тут еще хамство и безразличие медицинского персонала в придачу! Ребенку сделали вечером укол и мы переночевали, а с утра я обнаружила на стене выключатель с надписью «Бактерицидная лампа» и обратилась к медcотруднику с вопросом как ею пользоваться? На что мне дан был такой ответ: «Я не знаю как, и, может, они вообще не работают, а если и работают, то когда их включают из комнаты нужно выходить, а выходить вам нельзя».
Следующий медработник тоже не уступал предыдущему в «доброжелательности» и во время укола моему ребенку на вопрос к медсестре: «Подскажите, чем разбавлен препарат, ледокаином или новокаином?» ответ был: «В интернете начитались или советуетесь с кем то? Вот с кем советуетесь тот пусть вам и ставит уколы!»
«Это вообще что за хамство такое? – возмущается женщина – Ведь лежат мамы со своими маленькими детьми и неужели нельзя быть человечнее? Заходя с утра в палату сказать «доброе утро» и просто поинтересоваться, ведь это ваша прямая обязанность, узнать как чувствуют себя детки? А здесь сотрудники даже бейджи не носят…
А на казалось бы рядовой вопрос: «Будет ли сегодня врач?» – отвечают вопросом: «А он вам зачем? У вас что рвота или понос?». Последнюю ложку дегтя в тот день добавила санитарка – на плач моего ребенка из коридора стала кричать нам в бокс: «Что у вас там ребенок орет? Вы что его успокоить не можете?».
Да, не могу! Потому что он места себе не находит в этих «катакомбах» с этими суровыми лицами! Поэтому на следующее утро во время укола я обратилась к медсестре с просьбой все таки вызвать врача, т. к. мы хотим выписаться и продолжить лечение дома. Примерно через час смена поменялась и я уже спросила у новой медсестры: «Во сколько сегодня будет врач? Передала ли мою просьбу ваша коллега? На что мне медработник ответила так: «Нет, мне ничего не передавали».
В общем, мать забрала ребенка из больницы, для его же безопасности решив продолжить лечение дома. Можно даже сказать, что не просто выписались – а сбежали сверкая пятками! Врагу не пожелаешь таких условий! Видимо, простая женщина из воронежского райцентра и министр российского здравоохранения Вероника Скворцова по-разному смотрят на лечение людей.
Мама думает о земном – как вылечить своего малыша. Чиновница почти в каждом интервью размышляет о «высоком» – вертолетах скорой помощи, телемедицине и бабушках, которых будут лечить по скайпу.
Больницы барачного типа
Все, подобное борисоглебской истории было еще при старом-новом министре было. При нем же все так и остается. Спустя полгода в эту больницу заглянул известный Московский блогер Илья Варламов … Декорации из фильмов военных лет здесь так и остались. Что бы много не писать, мы демонстрируем …
Может быть, этот материал дойдет до руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Александра Щукина – и его вдруг встревожит данная тема. Ведь это его прямая обязанность проверять подобные заведения. Хотя руководит местным Минздравом чиновник уже с 2015-го – для того, чтобы вникнуть в проблемы, времени было достаточно.
Или все рабочее время господина Щукина занимает широко обсуждаемая в области схватка с Иваном Мошуровым, главой комитета облдумы по охране здоровья и главным врачом областного онкодиспансера? Причина противостояния этих «слуг государевых» – контроль за торгами и закупками. А в конечном счете, как поговаривают – и за кресло, которое нынче занимает Щукин. Так что может, ему просто некогда съездить в тот Борисоглебск и своими глазами посмотреть на разруху в больнице.
Но, на самом деле такие лечебные учреждения есть в каждом или почти в каждом городе России. Люди лечатся в этих больницах, потому что больше негде и не на что. Врачи и медсёстры работают в этих больницах, получая гроши, потому что идти больше некуда.
И дело не только в больницах. Во многих городах народ до сих пор живёт в сгнивших деревянных бараках с туалетами на улице. Да что там – даже в некоторых российских школах туалетов нет, а если и есть, заходить в них страшно и просто опасно для здоровья.
Вот, например, в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставрополья стены участковой больницы уже давно покрылись трещинами. Вход в некоторые помещения закрыт – находится там опасно. «Это беспокоит жителей села, так как больница обслуживает три населенных пункта: Высоцкое, Ореховку и хутор Казинка. Жители села обращались в различные инстанции, больницу обещали отремонтировать, но ничего не сделали», – говорит жительница села.
Претензий к медперсоналу у людей нет – в больнице получают квалифицированную помощь. Но почему врачи должны работать в здании, которое в любую минуту рухнет?
Между тем на ремонт больниц в Ставропольском крае в 2018-ом будет потрачено 650 миллионов рублей. Но в этом году краевой Минздрав не включил больницу в Высоцком в план ремонта. Почему? Не ясно. Есть информация, что ремонт начнут лишь в 2019 году. Вот так. Теперь из-за бездействия профильного ведомства жители Высоцкого гадают, достоит ли больница до начала капремонта или нет.
Вот другая похожая история – из Кировской области. В апреле одна из местных газет опубликовала статью о катастрофической ситуации, которая сложилась в городе Лузе. Центральная районная больница, куда, как сообщают очевидцы, из соображений безопасности даже проверяющие боятся заходить, разрушается на глазах у пациентов.
Вместо чиновника в Минздрав обращались журналисты, решив выяснить судьбу больницы, но ответа не дождались. Между тем пациенты Лузской ЦРБ говорят о том, что это отделение не соответствует никаким санитарным нормам. «Его давно должны были закрыть, но вы сами понимаете, это скандал, который заминают в Минздраве», – говорят местные жители. При этом о ремонте разговора не ведется совсем.
Быть может, возглавляющему местный департамент здравоохранения с 2016 года Андрею Черняеву ближе к сердцу современные клинико-диагностические центры, напичканные самым современным оборудованием (до назначения в департамент он как раз и возглавлял Кировский КДЦ), чем районные больницы с их вечными проблемами?
Так же, как и его прямому руководителю – главе Минздрава Веронике Скворцовой, которая в виде «свадебного генерала» с удовольствием посещает большие торжественные мероприятия по открытию чего-нибудь крохотного – например, маленького фельдшерско-акушерского пункта в селе Частое Большой Тулы в феврале этого года. Подобные вещи без всякого стеснения преподносятся, как большой успех отечественной медицины.
При этом допускаются ситуации, когда доведенные до отчаяния люди сами и за свой счет ремонтируют больницы – как это было в прошлом году в поселке Красные Баки Нижегородской области, где местные жители, собрав более 700 тысяч рублей, отремонтировали 15 из 53 палат Центральной районной больницы. Причина проста – люди устали лежать в палатах с обшарпанными стенами и обоями. А у чиновников, как всегда, не находилось денег на ремонт.
Да и о том, что подтеки на больничных стенах, осыпающаяся штукатурка, клопы и тараканы, холодные батареи, и холодный в прямом смысле душ вряд ли способствуют лечению – об этом на торжественных мероприятиях чиновники, конечно, тоже не говорят.
Зато об этом в свое время, к примеру, рассказывала известный журналист Елена Летучая, обнаружившая все вышеперечисленное в центральной городской клинической больнице Воронежа. Об этом же можно рассказать, заглянув и во многие другие лечебные учреждения страны.
И понятно, что при таком состоянии помещений и отношении к проблеме медиков и чиновников к пациентам, эксперты все чаще фиксируют рост смертности в больницах. К примеру, в 2015-м на больничных койках скончалось на 24 тысячи человек больше, чем годом ранее. Конечно, ясно, что основная причина смертности – слабая диагностика и некачественное лечение. Но условия содержания свой процент в летальности больных тоже играют.
Хотя, судя по словам Вероники Скворцовой, в том, что мы умираем в больницах, в большей степени, чем плохое лечение, виноваты мы сами. По мнению чиновницы, при лечении самым важным является… вклад своих собственных усилий. Видимо, мама из воронежского Борисоглебска так министра и поняла, больничному лечению предпочтя выздоровление в домашних условиях.
Денег на здравоохранение в 2018 будет ещё меньше
И все-таки хочется понять – неужели на самом деле настолько бедна наша медицина или наше государство жадно? Что ж, из опубликованного по осени прошлого года Минздравом проекта бюджета Федерального фонда ОМС на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года, становится ясно, что, например, на повышение зарплат медикам денег нет.
В отличие от прошлогоднего документа, в котором совпадали размеры доходов и расходов, в бюджете 2018 года сразу закладывается дефицит в размере 100 миллиардов рублей. Как следует из документа, в следующем году расходы Фонда вырастут и составят 1,99 триллиона рублей (в 1917 году – 1,7 триллиона рублей).
По мнению директора столичного НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова, тот факт, что на сегодняшний день прогнозируется дефицит бюджета, вовсе не означает, что, врачам не выплатят зарплаты, а больным не купят медикаменты.
«В случае нехватки средств, у государства есть рычаги добавить их внутрь системы обязательного медицинского страхования, – считает эксперт. – Это могут быть средства и из федерального бюджета, и региональная помощь». Что ж, может быть, государство и не допустит долгов по зарплатам – но почти наверняка за решением этих проблем денег на ремонты больниц уже не останется.
Еще одна проблема заключается в том, что за ближайшие три года система ОМС практически полностью должна перейти на так называемое одноканальное финансирование. На сегодняшний день сборы в федеральный фонд составляют 96% от того, что требуется, а остальное либо покрывается из остатков предыдущего года, либо из других государственных источников. Но уже к 2019 году доля страховых взносов должна достигнуть больше 99%. Именно этого и опасаются представители системы ОМС, предупреждая, что вот тогда денег точно может не хватить.
Медицинский юрист, управляющий ООО «Центр медицинского права» Алексей Панов настроен менее оптимистично. По его словам, при нормальном экономическом варианте, действительно, возможно покрытие дефицита: реальный рост экономики выше запланированного темпа вызовет рост зарплат, а, значит, и налогооблагаемой базы для ОМС.
Однако, по его прогнозу, тарифы на уровне территориальных фондов ОМС останутся без индексации, то есть, будут дефицитными. А это означает, что уменьшатся объемы медицинской помощи, и государственным клиникам, чтобы выжить, придется все больше переходить на платные услуги. «Медицинские организации будут вынуждены нести на себе бремя обязательств государства, – считает Панов. – Хотя, по нормам ГК РФ учреждения не должны отвечать по его обязательствам». В общем, будет не до жиру. В смысле – не до переживания за сыплющуюся в больнице штукатурку и падающих на голову тараканов.
Тут уж хоть бы с горем пополам «майские указы» выполнять да успевать отчитываться перед многочисленными проверяющими и кураторами сверху. Хотя о невозможности их выполнения при существующем уровне финансирования здравоохранения уже не первый год говорят эксперты. Попытки повышения зарплат без увеличения расходов на отрасль привело к интенсификаци труда медработников, считает директор ЦНИИ организации информатизации здравоохранения Минздрава РФ, вице–президент Национальной медицинской палаты Владимир Стародубов. По его словам, стремясь достигнуть к 2018 году поставленных «майскими указами» показателей, врачей стали сокращать, чтобы увеличить заработную плату тем, кого еще не выкинули на улицу.
Усугубляет ситуацию то, что принимались эти указы в 2012 году, когда финансовая ситуация в стране была совсем иной. «Если мы выполним майские указы, то 90–95% всех расходов в здравоохранении должно пойти на заработную плату и сопутствующие расходы, – считает Стародубов. – По нашей экспертизе, чтобы указы стали выполнимыми, к 2018 году расходы на здравоохранение должны быть увеличены на 24%. Но поскольку шансы на это малы, значит, указы придется корректировать».
При этом маловыполнимые майские указы никак не учитывают иных расходов системы ОМС, кроме как на зарплаты – об этом говорит член Экспертного совета при Росздравнадзоре, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко. «Есть еще лекарства, питание больных, закупка оборудования, но в Администрации президента, по всей видимости, ничего этого не учли, – отмечает эксперт. – И если сейчас все будет брошено на зарплату, то больницы останутся без лекарств и расходных материалов, а лаборатории без реактивов. Врачу останется только гладить пациента по руке».
По словам Старченко, стремление любой ценой выполнить майские указы уже привело к различным «ноу-хау местного разлива». «Некоторые территории выписывают льготные лекарства через поликлинику пациенту, который с этими лекарствами приходит в стационар, где ему их просто вводят, но при этом стоимость лекарств входит в тариф лечения в стационаре, – привел пример Старченко. – Сейчас с большим трудом удается сохранять справедливый баланс интересов врачей и пациентов, деньги для которых берутся из одного кошелька. Поэтому я за то, чтобы указы, как минимум, были скорректированы».
В общем, больницам и поликлиникам, которые выглядят как «памятники старины далекой», массовый и, главное, качественный ремонт не светит. И без ремонта проблем в медицине валом.
А по утверждению главы Минздрава госпожи Скворцовой, с отечественной медициной полный порядок, в чем она успешно уверяет, в том числе, правительство страны и президента. Не зря же она осталась у руля ведомства и в составе нового кабинета министров.
Жаль лишь, что слова чиновницы – это небо. А наше здравоохранение – это дела земные. Вот так и они, словно небо и земля, далеки друг от друга – главный «медик» страны и собственно медицина. Они существуют отдельно друг от друга. Ведомство живет, медицина выживает. Хотя, в общем-то, когда было по-другому?