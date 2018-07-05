Большинство россиян назвали ЕГЭ причиной снижения качества школьных знаний
Большинство российских граждан заметили снижение качества зданий, которые получают школьники. По мнению родителей, это происходит из-за «натаскивания» детей на сдачу Единого государственного экзамена
Большинство российских граждан заметили снижение качества зданий, которые получают школьники. По мнению родителей, это происходит из-за «натаскивания» детей на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
По данным ВЦИОМ, на низкое качество школьных знаний пожаловались 77% россиян. Они считают, что форма аттестации выпускников школ в виде ЕГЭ не учитывает индивидуальных особенностей детей.
ЕГЭ заменили традиционные экзамены 10 лет назад и за это время подход к проверке школьных знаний стал формальным и поверхностным. Так считает 71% респондентов.
При этом 57% россиян отметили, что после введения ЕГЭ одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных столичных вузах.