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Общество
05 июля 11:52

Кремль усилит пиар-сопровождение резонансной пенсионной реформы

Российские власти намерены усилить информационное сопровождение пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин

Фото: BBC.com

Российские власти намерены усилить информационное сопровождение пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такое решение было принято в связи с массовым народным недовольством реформой.

При администрации президента создан неформальный штаб, который должен «активизировать работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы». Источник «Ведомостей» отметил, что Кремль осознает, что с проведением пенсионного маневра «все плохо и надо что-то делать».

«Наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает», - заявил источник.

Согласно опросу «Левада-центра», к повышению пенсионного возраста очень плохо относятся 89% россиян. Россияне практически ежедневно проводят различные акции против повышения пенсионного возраста, как согласованные так и нет. На фоне роста числа недовольных граждан  рейтинг президента Владимира Путина снизился на 12% с 60 до 48%.

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