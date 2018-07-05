Кремль усилит пиар-сопровождение резонансной пенсионной реформы
Российские власти намерены усилить информационное сопровождение пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин
Российские власти намерены усилить информационное сопровождение пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такое решение было принято в связи с массовым народным недовольством реформой.
При администрации президента создан неформальный штаб, который должен «активизировать работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы». Источник «Ведомостей» отметил, что Кремль осознает, что с проведением пенсионного маневра «все плохо и надо что-то делать».
«Наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает», - заявил источник.
Согласно опросу «Левада-центра», к повышению пенсионного возраста очень плохо относятся 89% россиян. Россияне практически ежедневно проводят различные акции против повышения пенсионного возраста, как согласованные так и нет. На фоне роста числа недовольных граждан рейтинг президента Владимира Путина снизился на 12% с 60 до 48%.