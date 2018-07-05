Сергею Кириенко закрытым президентским указом присвоено звание Героя России
Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко получил звание Героя России. Высокое звание ему было присуждено закрытым указом президента Владимира Путина
Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко получил звание Героя России. Высокое звание ему было присуждено закрытым указом президента Владимира Путина.
Сергей Кириенко удостоился такого звания за вклад в избирательную кампанию президента и развитие атомной отрасли. Напомним, до прихода в Кремль он возглавлял госкорпорацию «Роснано».
По данным «Коммерсанта», Владимир Путина присвоил звание Героя России также вице-премьеру Юрию Борисову.
Источники издания отмечают, что и Кириенко и Борисов стали Героями России за работу над «президентскими проектами», связанными с созданием оружия на новых физических принципах, которое было продемонстрировано во время оглашения послания Федеральному Собранию.