На большинстве российских заправок водителям не доливают оплаченный бензин
В России около 76% автозаправочных станций обманывают автомобилистов и не доливают топливо после оплаты. В среднем водители недополучают около 1% от оплаченного бензина, сообщили в Федерации автовладельцев России (ФАР)
В России около 76% автозаправочных станций обманывают автомобилистов и не доливают топливо после оплаты. В среднем водители недополучают около 1% от оплаченного бензина, сообщили в Федерации автовладельцев России (ФАР).
Если принимать за недолив расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом, то получается, что в обмане потребителей участвует абсолютное большинство российских «заправок» - почти 76% от их общего числа.
ФАР проводила проверку на 43 АЗС в 13 регионах, что, впрочем, не является репрезентативной выборкой.
В среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного топлива, говорят в ФАР. Рекордный недолив - 19% - был зафиксирован на заправках крупных федеральных и региональных сетей. Каких именно, не уточняется.
Из-за недолива на некоторых «заправках» реальная стоимость литра бензина составляет не 44-45 рублей, а 55 рублей за литр.
Федерация в ходе исследования также выяснила, что на большей части АЗС качество топлива не соответствует заявленным стандартам. «Используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента», - говорится в заявлении организации.