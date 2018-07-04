Автомобилистов избавят от необходимости возить с собой бумажный полис ОСАГО
Российских автомобилистов избавят от необходимости постоянно возить с собой оригинал полиса ОСАГО. Правительство предлагает уравнять электронные полисы с бумажными, что позволит лишь назвать инспектору ГИБДД его уникальный номер
Российских автомобилистов избавят от необходимости постоянно возить с собой оригинал полиса ОСАГО. Правительство предлагает уравнять электронные полисы с бумажными, поэтому водителю будет достаточно назвать инспектору ГИБДД его уникальный номер.
Во вторник, 3 июля, правительство распорядилось внести на рассмотрение Госдумы законопроект «о совершенствовании системы ОСАГО». Этот документ должен упростить процедуру проверки наличия полиса «автогражданки» у водителя, сообщает РБК.
Согласно законопроекту, традиционные бумажные полисы уравниваются в статусе с полисами ОСАГО, оформленными онлайн (е-ОСАГО). При наличии электронного полиса водителю будет достаточно назвать сотруднику ГИБДД номер полиса или показать распечатку.
Полисам каждой страховой компании также присваиваются уникальные порядковые номера. При проверке этот уникальный номер позволит инспектору идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность полиса.