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03 июля 18:03

У клиентов «Натали Турс» возникли проблемы с заселением в отели из-за долгов оператора

Российские туристы, приехавшие на отдых в Турцию по линии туроператора «Натали Турс», сообщили о проблемах с заселением в гостиницы. Некоторым туристам приходится оплачивать свое проживание повторно

Российские туристы, приехавшие на отдых в Турцию по линии туроператора «Натали Турс», сообщили о проблемах с заселением в гостиницы. Некоторым туристам приходится оплачивать свое проживание повторно. Ранее сообщалось об аналогичных проблемах клиентов «Натали Турс» в Китае и Испании.

Представитель принимающей компании Peninsula Tours поставил «Натали Турс» в известность о долгах по оплате отелей еще на прошлой неделе, однако туроператор до сих пор эту задолженность не погасил.

«В последнем сообщении от коллеги из «Натали Турс», которое я видел, они сообщили, что им нужно больше времени, чтобы преодолеть эти проблемы, но больше времени означает увеличение долгов», - сообщил директор Peninsula Tours Фархет Чичек, слова которого приводит РБК.

Сумма долга «Натали Турс» за проживание клиентов компании не общается.

В компании Alpha Tours Dubai из Объединенных Арабских Эмиратов, которая также является принимающим партнером «Натали Турс», сообщили, что у российского туроператора имеются долги перед ними из-за отмены некоторых чартерных направлений. Ранее «Натали Турс» сообщила о сокращении своей чартерной программы из-за финансовых сложностей.

Напомним, 2 июля стало известно о том, что сотрудничать с «Натали турс» прекратила испанская компания W2Meet.

Представитель сервиса «Онлайн Тур» сообщил, что в связи с ситуацией вокруг «Натали Турс» они закрыли продажи их туров. Туроператора убрали из рейтингов надежности, а путешественникам в «Онлайн Туре» рекомендуют приобретать путевки у других операторов.

Ряд других российских турагентств также приостановили продажу путевок «Натали Турс» так как для клиентов есть риск остаться без отпуска.

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