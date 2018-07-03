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03 июля 07:13

Минприроды в 7 раз снизило плату за негативное воздействие мусорных свалок на экологию

Российское правительство приняло постановление, согласно которому плата за негативное воздействие на экологию при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) снижается сразу в 7 раз

Фото: zen.yandex.ru

Российское правительство приняло постановление, согласно которому плата за негативное воздействие на экологию при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) снижается сразу в 7 раз.

Теперь плата за размещение ТКО четвертого класса опасности для окружающей среды сократилась с 663,2 рублей до 95 рублей. К 2025 году стоимость данного тарифа планируется повысить на 15% - до 791,3 рублей.

В Министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что снижение ставки позволит существенно снизить финансовую нагрузку на потребителей по оплате услуг по обращению с ТКО, сообщает «Росбалт».

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин обратил снимание региональных чиновников на данное постановление, чтобы они уже приступили к снижению платы за негативное воздействие на экологию. При этом из-за снижения ставки сократятся поступления в региональные бюджеты, а из-за нехватки средств властям придется сократить мероприятия по охране окружающей среды.

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