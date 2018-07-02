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02 июля 15:10

Более 30% российской молодежи планирует уехать из страны

Более трети российской молодежи хотели бы навсегда уехать из страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. За последние 5 лет – это самый высокий показатель ...

Фото: oficery.ru

Более 30% российской молодежи хотели бы навсегда уехать из страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Треть опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что хотели бы уехать жить за границу. За последние 5 лет – это самый высокий показатель.

Среди взрослых россиян за границу на постоянное место жительства хотели бы уехать 10% граждан.

44% потенциальных мигрантов отметили, что пока не знают, когда состоится их отъезд. 41% респондентов заявили, что никаких действий для отъезда из страны еще не предпринимали. 26% изучают страны, в которые хотели бы перебраться, 22% - учат иностранные языки, а 19% - уже откладывают деньги на переезд.

Самой популярной страной для эмиграции у россиян является Германия. Туда хотят переехать 16% респондентов. На втором месте по популярности находится США (7%), а на третьем – Испания (6%). В Канаду собираются эмигрировать 5% россиян, в Италию – 4%, а еще 4% пока не определились с будущей страной проживания.

Специалисты ВЦИОМ, впрочем, не связывают большое количество молодых людей, планирующих уехать из родной страны, с желанием сбежать от «ужасной российской действительности». «Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам, а, может, даже и вызов внешнему миру», - заявил РБК глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

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