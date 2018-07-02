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Общество
02 июля 12:56

Роскачество проверило российское и чешское пиво. Разницы в качестве нет

Эксперты Роскачества провели сравнительный анализ чешского и российского пива. Исследование показало, что качество и того и другого пива практически ничем не отличается, зато цена на пиво чешского производства намного выше

Эксперты Роскачества провели сравнительный анализ чешского и российского пива. Исследование показало, что качество и того и другого пива практически ничем не отличается, зато цена на пиво чешского производства намного выше.

Роскачество проверило пиво одного чешского бренда, произведенное в России и за границей – это российское Krušovice Světlé Royal и чешское Krusovice Imperial. В ходе исследования выяснилось, что качество обоих образцов находится практически на одном уровне, хотя товары значительно отличаются по цене.

Так, стоимость одной банки Krušovice российского производства составляет 63 рубля, а банки чешского пива - 130 рублей. Разница в стоимости объясняется транспортными и таможенными расходами.

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