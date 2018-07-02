Руководители 50 российских университетов попросили упразднить систему госаккредитации вузов
Руководители крупнейших российских вузов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему государственной аккредитации высших учебных заведений, поскольку нынешняя является устаревшей
Руководители крупнейших российских вузов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему государственной аккредитации высших учебных заведений, поскольку нынешняя является устаревшей. Обращение направлено главе государства от лица Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и Ассоциации «Глобальные университеты» (АГУ), в которые входят 50 вузов.
Поводом для обращения стало решение Рособрнадзора лишить государственной аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка), которая считается лучшим частным вузом в России.
Представители российских вузов предложили президенту разработать и внедрить новую систему контроля и оценки качества высшего образования вместо системы госаккредитации. Проверки учебных стандартов должны проводиться не экспертами ведомства, а уполномоченными федеральными учебно-методическими объединениями совместно с профильными советами по профессиональным квалификациям. К проверкам также предлагается привлекать представителей профессионального образовательного сообщества.
В обращении речь также идет о переходе от системы выявления нарушений и привлечения к ответственности за них к системе профилактики и помощи «отстающим» университетам.
Представители университетов отметили, что действующая система лицензирование и госаккредитации в 2012–2017 годах позволила «расчистить» рынок от заведомо недобросовестных вузов, однако сейчас эта система устарела.