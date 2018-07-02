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02 июля 07:34

В российских городах прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В минувшие выходные во многих российских городах прошли акции протеста против решения правительства повысить пенсионный возраст. Большая часть митингов была разрешена с властями, однако в некоторых городах прошли и несанкционированные акции

Фото: Znak.com

В минувшие выходные во многих российских городах прошли акции протеста против решения правительства повысить пенсионный возраст. Большая часть митингов была разрешена с властями, однако в некоторых городах прошли и несанкционированные акции.

Например, в Москве житель Ростова-на-Дону Слава Шумский в знак протеста против «пенсионного маневра» вышел полностью обнаженным на Красную площадь. Мужчина были прикрыт лишь табличкой с надписью «Обобрали до трусов».

Свою акцию Шумский назвал «Трусы протеста», сообщает Znak.com.

Также в воскресенье прошли митинги, организованные сторонниками Алексея Навального, профсоюзами, партиями КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Справедливая Россия».

В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие более 500 человек, которые  приняли резолюцию с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе и отказаться от повышения НДС до 20%.

Во Владивостоке манифестанты на несанкционированной акции скандировали «Нет повышению пенсионного возраста». О задержаниях на митинге не сообщается. В Хабаровске митинг против пенсионного маневра организовал оппозиционный кандидат в мэры города Алексей Ворсин.

В Омске чиновники из мэрии пытались помешать проведению митинга. Они пригнали автобусы на место акции и не дали выступить со сцены организаторам митинга. А в Якутске администрация пыталась помешать активистам, включив в месте проведения митинга музыку.

Акции против повышения пенсионного возраста прошли в Краснодаре, Брянске, Чебоксарах, Челябинске, Томске, Оренбурге, Иваново и других городах.

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