Авиабилеты из России за границу подорожали к июлю на 14%
Авиаперелеты из России по зарубежным направлениям подорожали. В сервисе OneTwoTrip отметили, что внутренние перелеты подорожали меньше заграничных, несмотря на проведение в России Чемпионата мира по футболу.
Авиаперелеты из России по зарубежным направлениям к лету текущего года подорожали на 14%. Стоимость внутренних перелетов подорожала на 7%. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip.
Средняя стоимость перелета за границу (эконом-класс по направлению туда - обратно) выросла с 19 670 рублей до 22 415 рублей. Средняя стоимость билета по России составляет сейчас 11 215 рублей.
Эксперты рынка отмечают, что рост цен на заграничные перелеты стал основной причиной замедления роста продаж авиабилетов. В сервисе OneTwoTrip отметили, что внутренние перелеты подорожали меньше заграничных, несмотря на проведение в России Чемпионата мира по футболу. «Это говорит о том, что либо большинство болельщиков смогли купить билеты в города ЧМ по адекватным ценам, либо ценовая политика авиакомпаний на не связанных с ЧМ направлениях позволила компенсировать влияние мундиаля на средний чек», - отметил представитель сервиса Леонид Рябоштан, слова которого приводит Znask.com.