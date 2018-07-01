В России с 1 июля вступили в силу новые ограничения и выросли тарифы на услуги ЖКХ
Так, с сегодняшнего дня сотовые операторы и интернет-провайдеры должны начать исполнять так называемый «закон Яровой» о хранении данных. Операторы связи и распространители информации обязаны хранить данные о звонках и переписке абонентов
В России в воскресенье, 1 июля, вступили в силу новые законы и ограничения, а также повысились тарифы на коммунальные услуги.
Так, с сегодняшнего дня сотовые операторы и интернет-провайдеры должны начать исполнять так называемый «закон Яровой» о хранении данных. Операторы связи и распространители информации обязаны хранить все телефонные разговоры абонентов, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение 6 месяцев, если это телефонные переговоры или SMS. Интернет-сообщения должны храниться в течение 30 дней.
В связи с огромными затратами на исполнение «закона Яровой», которые операторы связи оценили в несколько миллиардов рублей, они уже начали повышать стоимость своих услуг на 8-10%.
1 июля вступили в силу поправки в Правила дорожного движения (ПДД), которые ужесточают правила въезда транспорта с грязным выхлопом. Поправки касаются владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и т.д.
Поправки в ПДД вводят новые дорожные знаки. Например, знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», который запрещает движение автомобилей, экологический класс которых ниже значения, указанного на дорожном знаке. Другой новый знак «Зона о ограничением экологического класса грузовых автомобилей» касается грузового транспорта, сообщает РБК.
Контроль проезда будет осуществляться дорожными камерами и инспекторами. Последние смогут проверить по базе МВД данные об экологическом классе каждого автомобиля.
При этом новые дорожные знаки пока появились только на бумаге. На дорогах их пока нет.
Кроме того, с 1 июля по традиции подорожают коммунальные услуги. В среднем по стране тарифы на коммуналку вырастут на 4%.
Министерство строительства и ЖКХ рекомендовало региональным руководителям при повышении тарифов на услуги ЖКХ ориентироваться на социально-экономическую ситуацию.