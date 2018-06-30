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Общество
30 июня 07:45

В Следственном комитете создадут спецгруппу по расследованию дел о врачебных ошибках

В Следственном комитете России будет создана специальная группа по расследованию уголовных дел, возбужденных в отношении медицинских работников. Соответствующее распоряжение сделал глава ведомства Александр Бастрыкин

В Следственном комитете России будет создана специальная группа по расследованию уголовных дел, возбужденных в отношении медицинских работников. Соответствующее распоряжение сделал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Группа будет специализироваться на оказании практической помощи в расследовании уголовных дел о ятрогенных преступлениях. В рамках этих дел будут проводиться сложные судебно-медицинские экспертизы, в том числе и по медицинским документам. Цель работы группы – исключить следственные ошибки и необоснованное привлечение врачей к ответственности, сообщает РБК.

Ятрогенными называют неосторожные преступления, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В 2016 году Генпрокуратура неоднократно обращала внимание Следственного комитета на незаконное преследование медицинских работников с неверной квалификацией их действий и без достаточных оснований.

В частности, речь шла о деле врача-гематолога Елены Мисюриной, которая в 2013 году провела забор костного мозга у пациента с несколькими сложными диагнозами. После процедуры пациент скончался, а Мисюрину обвинили в совершении врачебной ошибки, повлекшей смерть человека. По версии СКР, врач могла проколоть сосуд иглой.

В январе 2018 года Елену Мисюрину приговорили к 2 годам лишения свободы. Этот приговор вызвал резкую критику как со стороны медиков, так и ряда чиновников. За врача среди прочих вступились мэр Москвы Сергей Собянин и вице-мэр столицы Леонид Печатников, который курирует вопросы здравоохранения.

16 апреля Московский городской суд отменил приговор Мисюриной и вернул его в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

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