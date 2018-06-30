Жителям Пермского края в квитанции за «коммуналку» включили плату за дождь
Жители города Кунгур Пермского края обнаружили в своих квитанциях за жилищно-коммунальные услуги плату за сточные воды, в которые входит в том числе дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы
Фото: infoportalru.ru
Жители города Кунгур Пермского края обнаружили в своих квитанциях за жилищно-коммунальные услуги плату за сточные воды, в которые входит в том числе дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы. Плата «за дождь» составила 7 рублей с человека.
В управляющей компании сообщил недовольным собственникам, что плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год, сообщает местное издание «Искра».
Стоит отметить, что возможность взимания платы с физических лиц за отвод осадков предусматривает федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении».
В начале 2017 года взимать плату за водоотвод осадков начали в Биробиджане, но пока эта норма касается только предприятий.