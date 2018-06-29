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29 июня 17:31

Главу Федерации независимых профсоюзов впервые за 25 лет не пригласили на заседание правительства

Председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова не пригласили на заседание правительства. Это произошло впервые за последние 25 лет

Председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова не пригласили на заседание правительства. Это произошло впервые за последние 25 лет. В кабинете министров опровергли, что в отношении г-на Шмакова были приняты «дискриминационные меры».

В ходе заседания трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям глава ФНПР Михаил Шмаков рассказал, что впервые за 25 лет на заседание правительства не пригласили координатора от профсоюзной стороны. В правительстве ему сообщили, что теперь профсоюзы будет представлять депутат Госдумы от «Единой России» и глава «Соцпрофа» Сергей Вострецов.

На заседании присутствовала вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова, которая заверила, что правительство не принимало дискриминационных решений в отношении Шмакова, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова  свою очередь заявила, что «на этом заседании был Вострецов , на следующее будет приглашен Шмаков».

Михаил Шмаков связывает решение кабинета министров не приглашать его на заседание с его позицией по поводу пенсионной реформы. Ранее глава ФНПР высказался против повышения пенсионного возраста и призвал граждан выходить на акции протеста.

В ФНПР сообщили, что согласовали заявки на проведение митингов против «пенсионного маневра» в 50 городах страны. При этом источник «Ведомостей» заявил, что митинги профсоюзов согласованы с Кремлем. Таким образом власти хотят «прощупать» масштаб протестных настроений среди граждан, а также оттеснить протест сторонников оппозиционера Алексея Навального.

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